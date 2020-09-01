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美魔女拉皮燙出滿臉葡萄狀水泡　醫師用過強「電波+音波」害毀容

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▲▼林女身材火辣熱愛健身，卻因打音波拉皮造成臉、頸灼傷起水泡，視網膜破3洞，讓她痛不欲生 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林女因醫師疏於注意，連續施作過強的電波、超音波拉皮療程，導致臉頸二度燙傷起水泡。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者劉昌松／台北報導

在美國工作的林姓美魔女，去年初回台到知名醫美診所接受全身麻醉，進行電波拉皮療程，術後沒幾天竟然雙頰、頸部二度燙傷，布滿大小不一的水泡，有的大小如同5元硬幣，台北地檢署調查認為，醫師黃謀昶明知不能接連施作超音波、電波拉皮，卻接連用過強的電波、過強的音波導致病患受傷，依業務過失傷害罪起訴。

40多歲的林姓女子在美國知名旅遊公司擔任高階主管，平常就很注重健身，身材緊實，還練出6塊腹肌，完全看不出已年近半百，2019年1月23日下午，林女經朋友介紹，到台北市仁愛路上的依法診所，接受超音波拉皮、電波拉皮療程，希望讓臉、頸皮膚更緊緻，促進膠原蛋白增生。

▲▼林女身材火辣熱愛健身。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林女身材火辣熱愛健身。（資料照／記者陳以昇翻攝）

林女當天被全身麻醉到晚間6時許，療程結束後，林女醒來感覺臉部皮膚相當刺痛，還出現紅腫、小水泡，護理師安慰這是正常現象，要她回家吃止痛消炎藥、塗抹藥膏即可。沒想到林女返回住宿飯店後1小時，小水泡變大流出組織液隔天上午，林女驚覺兩邊臉頰腫脹，冒出更多1元、5元硬幣大小的小水泡，眼睛也灼熱刺痛到睜不開，診所值班醫師看到後，立即將她送醫。

醫院最後開出診斷證明，林女臉、頸有部分二度灼傷，做了10多次無麻藥清創手術；右眼視網膜破了3個洞，做了2次修補手術，林女身心嚴重受創，痛不欲生，控告經常上電視節目的御美診所院長楊維真、施作醫師黃謀昶涉嫌過失傷害等罪。

▲▼林女身材火辣熱愛健身，卻因打音波拉皮造成臉、頸灼傷起水泡，視網膜破3洞，讓她痛不欲生 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林女作了10次清創，痛不欲生。（資料照／記者陳以昇翻攝）

檢察官調查認為黃醫明知不得為病患接續施作超音波拉皮、電波拉皮，且應評估、注意病患體質和皮膚狀況來調整強度，卻接連用過強的電波、過強的音波，導致林女臉、頸部受到二度燙傷，因觸法時間適用修法前的舊《刑法》，起訴黃涉嫌業務過失傷害罪。

至於全案包過院長楊維真被控等其他部份，因調閱相關病歷並參考衛福部食藥署函文、醫療器材仿單說明，沒有法規限制操作儀器的醫師資格，或者不能為病患全身麻醉，而林女在療程中處於睡眠狀態，無法確認眼部周圍是否也被超音波治療，無法證明傷勢因果關係等理由，因此處分不起訴。

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