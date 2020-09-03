iPhone 11最受歡迎　2020熱門機款「出貨量Top10」曝光！

▲蘋果iPhone 11成為2020最受歡迎的智慧型手機。（圖／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／綜合報導

根據外媒《Omdia》的最新研究指出，蘋果iPhone 11是今年上半年出貨量最大的智慧型手機，且已經成為2020年最受歡迎的機款。

蘋果今年iPhone 11出貨量預計為3770萬支，比去年最暢銷的iPhone XR多1080萬支。iPhone 11的成功關鍵在於起價較低，比iPhone XR便宜50美元，但硬體上進行重大調整。該報告指出，儘管有新冠肺炎疫情襲擊全世界，由於這些調整，iPhone的銷量在2020年仍然保持強勁。

2020年第二大最受歡迎的手機是三星的Galaxy A51（已出貨1140萬支），其次是小米的Redmi Note 8（1100萬支）和Redmi Note 8 Pro（1,020萬支）。

其他iPhone機款也位居前十名，包括2020年的iPhone SE排名第五（出貨量870萬支），第六名是iPhone XR（800萬支）和第七名iPhone 11 Pro Max（770萬支），第八名、第九名由小米Redmi 8A和Redmi 8包辦，iPhone 11 Pro則位居第十名（670萬支）。

▲iPhone 11 Pro位居第十名，出貨量為670萬支。（圖／記者邱倢芯攝）

Omdia稱，與之前的iPhone Xs Max和Xs相比，iPhone 11 Pro Max和iPhone 11 Pro型號的出貨量減少，但排名卻提高。根據Omdia的智慧手機市場追蹤報告，由於iPhone 11和新發布的iPhone SE的成功，蘋果今年第二季的iPhone銷量比去年同期增長13%。

去年榜單上有四款三星機型，而今年只有一支中階機型，且三星的旗艦款沒有一支進入前十名，而是由小米的Redmi系列取代；與2019年相比，小米型號的數量增加一倍。

彭博社分享有關年底蘋果有望推出新產品的相關細節，包括四款帶有OLED顯示螢幕、平板設計和支援5G的新iPhone 12。有傳言稱，iPhone 12 Pro將有兩種尺寸，一種是具有6.1英吋的顯示螢幕，另一種具有6.7英吋顯示螢幕，兩者都有望在十月推出。