快訊／政府準備開鍘加利科技　撤銷醫材證照、收回口罩機

▲（圖／梁世民藥師授權提供）

記者陳弘修／台北報導

總統蔡英文3日晚間宣示嚴懲加利科技以大陸制口罩混裝的不法行為後，政府已確定出手重罰，殺雞儆猴。據透露，除了衛福部食藥署會撤銷加利的醫材證照，經濟部也準備將發配給加利的口罩機收回。

國家口罩隊加利科技（Carry mask）被查獲以大陸製口罩混裝實名制，公司負責人出面喊冤還要求趕快被踢出國家隊，經濟部長王美花4日上午以罕見動怒的口反駁加利，「他魚目混珠還指責別人，怪東怪西，害群之馬」，她也強調加利負責人指稱二大廠不繳量並非事實。

對此，參與國家口罩隊業務的政府內情人士也表示，加利科技的說法完全不是事實，首先，在產量部分，當時在急需口罩每天2000萬片的階段，所有的廠商都是按照比例去分配，即使到了現在的800萬片徵用量，也是各家按照2000萬片時的分配比例同等去調降徵用量，沒有所謂二大廠不繳的量轉到其他廠上的事情。

內情人士透露，加利每天被徵用的量大約10幾萬片，口罩原料也是政府提供的，如果真的無法生產這麼多量，大可跟經濟部反應，怎麼會原料照領這麼多，然後拿大陸製口罩來混裝，「那我們要問原料去哪裡了、生產出來的口罩又去哪裡？」

內情人士進一步反駁加利負責人的說法指出，政府在面對國家隊口罩廠商時，每一家都有徵用量的分配額，但都是以「一段時間」來看，沒有強硬每天要上繳足額，比方說，一天分配量是19萬片，如果今天只有16萬，明天10萬，只要在一段時間內達到分配量總數即可，如果真的做不出來就說做不出來，加利對於進口大陸製口罩混裝的說法，根本是替自己違法的行為開脫。

對於加利負責人說當初被政府欺騙簽約的說法，內情人士則表示，當初為了衝口罩生產線，政府提供口罩機器給有能力生產的廠商，加利領了一台，代價是提供政府180萬片無償口罩、320萬片有償口罩，同時也有約定如果未來國家有需要，加利也要協助提供。

據了解，目前經濟部已在討論如何處理加利，除了會對外說明與澄清不實說法外，也準備將提供給加利的口罩機收回。

至於涉及觸犯法令的部分，內情官員透露，全案已由檢調偵辦中，但光是把工業級拿來當醫療級交貨，法律上就好幾條，「政府會動出手」。

曾服務於醫材界的人士也表示，希望衛福部長陳時中跟政府相關單位趕快處理加利，如果還有其他不法業者也請趕快處理，回到法律正軌，醫藥及口罩就要有醫材許可證，工業級口罩就要有紡織協會測試報告，以避免其他口罩國家隊成員蒙塵。

▲口罩機。（資料照／記者唐詠絮攝）