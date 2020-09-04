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連跑3間都被拒！新莊女「抱一疊陸製口罩」無法換貨　藥局1理由回應

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▲▼跑3間藥局換不到口罩。（圖／翻攝自愛新莊我是新莊人）

▲跑3間藥局換不到口罩。（圖／翻攝自愛新莊我是新莊人，下同）

記者黃可昀／綜合報導

「大陸安徽製」的口罩流入市面，新北市10個行政區、宜蘭縣以及台北市部分地區都在名單內，藥局今天（4）開放民眾實名制換貨，不過，新莊一名女子上午去換口罩，連跑了3間藥局都被拒絕，崩潰發問「到底是可以去哪換啊？」

目前新北市藥局都販售「口罩國家隊」配送的口罩，但有眼尖人員發現，部分包裝上頭印有簡體字「产品合格证」，且生產工廠竟位於大陸安徽省。食藥署3日指出，加利科技有限公司八里廠在109年8月輸入337萬片的「非醫療口罩」，並在工廠裡重新分裝、改標籤，混充醫療口罩販賣給大眾。

請繼續往下閱讀...

這些大陸製口罩已經流入三重、新莊、蘆洲、五股、林口、泰山、八里、淡水、三芝、石門以及宜蘭縣，台北市部分民眾可能也有拿到，因此食藥署宣布，只要買到印有「Carry mask」字樣的口罩，9月4日至11日都能到實名制藥局或衛生所換貨。

▲▼跑3間藥局換不到口罩。（圖／翻攝自愛新莊我是新莊人）

▲藥局人員說還在盤點數量。

一名女子在臉書社團「愛新莊我是新莊人」表示，她上午拿著印有Carry mask的口罩去藥局換，結果連跑了3間都得到「不行」的回覆，原因是「還在盤點庫存」，幾天後才能來換。也有人跑去衛生局詢問，卻被引導至附近藥局，「皮球踢來踢去」，至今仍沒順利換貨，不過，也有人已經順利換到口罩，建議可以多問幾間藥局，或是等1、2天藥局人員清點完數量後再去換。

▼也有人已順利換到了。

▲▼跑3間藥局換不到口罩。（圖／翻攝自愛新莊我是新莊人）

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