「婆婆殺了我」媳不堪霸凌自殺！夫家遭爆想刪遺書　禁娘家碰遺物

▲張女一家三口合照。（圖／CTWANT）

圖、文／CTWANT

一名張姓女子婚後疑似不堪婆婆長期霸凌，8月9日在網路公開發文控訴「我的婆婆殺了我」後選擇輕生。事後夫家疑似隱瞞她過世的消息，直到娘家人在臉書發現不對勁才得知張女已過世，而夫家人不準娘家人碰到遺體和遺物，訃聞也不放張女還活著的父母的名字，甚至還想盡辦法要將張女的臉書留言刪除，引發網友熱議。

張女8月9日發文「我的婆婆殺了我」，表示結婚幾年每天都過得膽戰心驚、天天看人臉色，「活著真的很累，不是想死，是活不了了！」她表示三不五時就被言語霸凌，不小心說錯一次話就被無視和恐嚇，連想要正常一點的活著都不行，「謝謝指教，我不在就好了」。

張女對丈夫和兒子道歉，「媽媽還是很愛你們，只是我已經沒力氣再走下去了。不用原諒我，我只是個懦弱的人」，她並控訴「偉大的婆婆，妳的業造成這樣的結果」。她最後也寫道感謝朋友讓她曾有一段正常的愉快時光，一度有力氣逃離痛苦的地獄，但自己又走進了新的地獄，婚後遭到婆婆的霸凌，「然後無法再改變了。早安、午安、晚安，永遠不見，我解脫了」。

據《爆料公社》指出，張女過世後，丈夫家對娘家隱瞞此一消息，張女妹妹因為在臉書看到發文主動追問，整整半天後才被告知張女已過世，但被夫家禁止碰大體，甚至連想看一下張女的手機都要簽借據並限期歸還。知情人士透露，「就連訃聞裡，養育她30年爸爸媽媽妹妹的名字，都沒有放在上面」。

張女娘家人表示，除了被瞞著過世的消息、遺體和遺物都不準娘家人碰到，告別廳也只肯選最小的，「婆婆還要想辦法刪臉書遺言」，但這段遺言已經被網友分享超過10000次，幾乎全都是為她打抱不平。

張女輕生引起全網爆怒，紛紛留言表示「到底是怎樣的婆家？ 怎樣的豬隊友？」、「這婆婆太可惡了吧，還想辦法要刪這則公開的遺書」、「婆婆罪大惡極等著下地獄吧」、「惡人自有天收」、「婆婆怎麼還躲著呀！是怕出門被雷劈嗎？」，還有許多網友表示「一路好走」、「下輩子一定要更幸福」、「看了我好難過」、「自殺真的太傻了，活著才能報復」。

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