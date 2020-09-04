影／人生想太多會很累！孫安佐出庭曝心願　還沒探望館長因層級不夠

記者羅志華／台北報導

孫安佐因於2018年在美國期間，跟同學開玩笑「要掃射校園」遭舉報，又被搜出持有子彈、槍枝零件，在美國關了238天後，回台另遭檢方以製造槍枝未遂罪嫌起訴；孫安佐4日開庭不認罪，並希望能解除限制出境「想出國度假」，受訪時提到館長受槍擊，稱覺得館長很忙，且也很多人去探視「不差他一個」，就沒去慰問了。

▲孫安佐希望解除境管，提到館長，稱很多人去看他了「不差他一個」 。（圖／記者羅志華攝）

孫安佐今日出庭否認犯罪，律師也表示，美國都沒罰他持有槍枝零件了，台灣法院自然沒有審判權，本案將擇期再審。

另外，孫安佐也希望能解除限制出境，稱雖然目前國際疫情嚴重無法出國，但希望之後能出去度度假，律師也認為，本案目前已沒有串證、變造證據的空間，且孫安佐家人都在台、9月也即將就讀大學，已無逃亡可能，若法院仍覺得有必要，可提出保證金交保。

孫安佐庭外受訪時，表示不是覺得台灣不好，但畢竟在台灣2年了，還是希望能出去散散心，並認為目前訴訟進展未知，與其瞎擔心讓自己心煩，不如讓自己每天過得輕鬆點，「人生想太多會很累阿」，爸媽對他也相當支持，他也對未來的大學生活很期待。

對曾合拍過片的館長日前遭槍擊，孫安佐表示，「沒辦法，他（館長）太忙了」，我非常尊敬他，也不好意思去煩他，我知道很多人都有去拜訪他，「應該不缺我一個」。

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