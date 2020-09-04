　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

影／人生想太多會很累！孫安佐出庭曝心願　還沒探望館長因層級不夠

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者羅志華／台北報導

孫安佐因於2018年在美國期間，跟同學開玩笑「要掃射校園」遭舉報，又被搜出持有子彈、槍枝零件，在美國關了238天後，回台另遭檢方以製造槍枝未遂罪嫌起訴；孫安佐4日開庭不認罪，並希望能解除限制出境「想出國度假」，受訪時提到館長受槍擊，稱覺得館長很忙，且也很多人去探視「不差他一個」，就沒去慰問了。

▲孫安佐士院受訪 。（圖／記者羅志華攝）

▲孫安佐希望解除境管，提到館長，稱很多人去看他了「不差他一個」 。（圖／記者羅志華攝）

孫安佐今日出庭否認犯罪，律師也表示，美國都沒罰他持有槍枝零件了，台灣法院自然沒有審判權，本案將擇期再審。

另外，孫安佐也希望能解除限制出境，稱雖然目前國際疫情嚴重無法出國，但希望之後能出去度度假，律師也認為，本案目前已沒有串證、變造證據的空間，且孫安佐家人都在台、9月也即將就讀大學，已無逃亡可能，若法院仍覺得有必要，可提出保證金交保。

孫安佐庭外受訪時，表示不是覺得台灣不好，但畢竟在台灣2年了，還是希望能出去散散心，並認為目前訴訟進展未知，與其瞎擔心讓自己心煩，不如讓自己每天過得輕鬆點，「人生想太多會很累阿」，爸媽對他也相當支持，他也對未來的大學生活很期待。

對曾合拍過片的館長日前遭槍擊，孫安佐表示，「沒辦法，他（館長）太忙了」，我非常尊敬他，也不好意思去煩他，我知道很多人都有去拜訪他，「應該不缺我一個」。

生火了！連我媽都用到發光

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
快訊／網傳台灣擊落共機蘇愷35　空軍司令部回應了
快訊／進口假「MIT」陸製口罩　加利發聲明！
交通大執法3天爆2萬7853件違規　近8成都犯規這類
獨／安徽廠承認8月初進貨到台灣　「跟加利老闆是好友」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

前房仲「這一招」脫手凶宅賺280萬！買家得知真相…釣出超扯內幕

進口假「MIT」陸製口罩！加利發聲明：拿出證明可到公司退換貨

南投女童遭虐殺成乾屍！不排除生前被餵毒…高大成曝：洗膀胱就知

交通大執法3天炸鍋！驚爆2萬7853件違規　近8成因「這動作」挨罰

惡房客誆退租誘出房東夫妻　他開車衝撞「神明面前武士刀猛砍」

聖誕夜被分手！見愛人「回妻懷抱」　她崩潰開車一撞...姦情曝光

雲林社工師竟是狼！輔導安置少女「聊聊人生」竟誘援交

影／人生想太多會很累！孫安佐出庭曝心願　還沒探望館長因層級不夠

119淪小三「報復工具」…狂Call百通擾正宮！消防局：已掌握個資

快訊／高美濕地某民宿雙屍案！情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

網紅存錢7年23歲買千萬新房！ 殺價祕訣看時機：過年買砍200萬

Lulu《搬家》「撲倒林哲熹激吻」！　曝他「咬我嘴唇」…約好下次床戲見

巨石強森確診新冠肺炎！遭親友傳染　「停工3個月」…妻子、2女兒都中鏢

「南迴巨龍」高架橋上丟10包垃圾　惡劣駕駛遭檢舉...挨罰3千6百元

鄭元暢「被食譜氣炸」逗樂林依晨　直樹餵湘琴吃蘋果…互動超有愛❤

前房仲「這一招」脫手凶宅賺280萬！買家得知真相…釣出超扯內幕

進口假「MIT」陸製口罩！加利發聲明：拿出證明可到公司退換貨

南投女童遭虐殺成乾屍！不排除生前被餵毒…高大成曝：洗膀胱就知

交通大執法3天炸鍋！驚爆2萬7853件違規　近8成因「這動作」挨罰

惡房客誆退租誘出房東夫妻　他開車衝撞「神明面前武士刀猛砍」

聖誕夜被分手！見愛人「回妻懷抱」　她崩潰開車一撞...姦情曝光

雲林社工師竟是狼！輔導安置少女「聊聊人生」竟誘援交

影／人生想太多會很累！孫安佐出庭曝心願　還沒探望館長因層級不夠

119淪小三「報復工具」…狂Call百通擾正宮！消防局：已掌握個資

快訊／高美濕地某民宿雙屍案！情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

郭書瑤深V白紗看秀「想談異國戀」　夏于喬C位對尬吳姍儒公主風

快訊／網傳台灣擊落共機蘇愷35　空軍司令部：子虛烏有

前房仲「這一招」脫手凶宅賺280萬！買家得知真相…釣出超扯內幕

奈許執掌籃網兵符「與KD好關係是關鍵」　想邀好友Dirk當助教

杭州小學裝「紫外線燈」　老師誤開一整天「100多童眼睛灼傷」

趙少康替「馬英九吃美豬腳」背書：當時沒瘦肉精「我每周吃豬肝」

中職／悍象打獻出爐　陳仕朋戰德保拉拚對中信首勝、范國宸扛4棒

中職／羅國龍降二軍　餅總：還沒有發揮

七夕到新竹看夜景！友涼亭狂嘴砲...回程「長髮紅衣女追來了」

《秘密南方》北美館以台灣典藏為鏡　照見冷戰異域顏色

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

社會熱門新聞

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

「婆婆殺了我」媳不堪霸凌自殺　夫家還想刪遺書

即／高美濕地民宿情侶陳屍床上　老闆破門嚇傻報警

加利老闆曝內幕：快把我踢出國家隊

獨／嫁入豪門控遭霸凌亡！夫家透天厝市值曝光

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

快訊／台北少女失聯4天找到了

苗栗少女找到了　警4個月後新竹尋獲

更多熱門

相關新聞

郭台銘約館長「康復後再爬山」！網讚：重情義

郭台銘約館長「康復後再爬山」！網讚：重情義

「館長」陳之漢去年7月曾和鴻海創辦人郭台銘去爬象山，雖然館長體型魁武，有相當好的體能，但遇到爬山高手郭台銘還是秒投降，他當時還形容對方「根本職業爬山者」。如今他遇到槍手襲擊，仍在醫院治療養傷，但今天意外收到郭台銘送來的花籃，還附有小卡片，約他康復後再一起去爬山。

孫安佐被控製槍未遂　律：台無審判權

孫安佐被控製槍未遂　律：台無審判權

指揮中心：加利口罩超商、全聯、康是美都可退

指揮中心：加利口罩超商、全聯、康是美都可退

即／孫安佐涉「製槍未遂」！首出庭被包圍喊：想到剛回台灣的時候

即／孫安佐涉「製槍未遂」！首出庭被包圍喊：想到剛回台灣的時候

指揮中心：加利口罩混充應是「單一事件」

指揮中心：加利口罩混充應是「單一事件」

關鍵字：

孫安佐製造槍枝未遂限制出境館長影音

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

疑不堪婆婆霸凌　北市女自殺身亡

84歲一尾活龍...阿公開心援交71歲嬤

獨／父母控親家殺人　婆婆：百口莫辯

「婆婆殺了我」夫這PO文被挖出！網罵爆

聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」

金剛天天幫她洗頭！梁云菲委屈「窒息式的愛」：我很像寵物

台南男「才剛來2發」房門秒打開

妻PO文「我的婆婆殺了我」離世！人夫連嘆2次氣回應了

子涵一側身「半顆球全掉出來！」

「我的婆婆殺了我」內幕：跟公婆相處8年被當垃圾

徐曉冬自爆「被張安樂兒子威脅」

預言家：10月恐爆第3次世界大戰

快訊／檢舉達人被通緝！1小時路邊被捕上銬

《天能》眼熟身影！台人一秒抓到彩蛋

更多

最夯影音

更多
賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行
《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

《我的婆婆》秉愛脫掉勾引發貴　彩香「這招」傳授女兒...大家都會看妳

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

癌末男剩90天能活竟遭母趕出門　苦睡騎樓擺攤...善團送暖他淚崩！

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

退休爸回來了！續39年「父女情」　大象甩鼻撒嬌還大叫❤感動網友

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

彰化機車對撞...女兒在眼前噴飛　媽飛撲輕拍肉身保護：求妳醒來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面