國民黨負債達2.7億　小編發文：財務拮据「快領不到薪水了」

▲國民黨8月28日下午針對黨產條例釋憲結果召開記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

大法官8月28日宣布釋字798號解釋，宣告《黨產條例》爭議事項全合憲，國民黨資產未來恐不保。對此，國民黨臉書3日表示，現在國民黨財務拮据，累積負債高達2.7億元，若不想辦法開源的話，小編都快領不到薪水了。

臉書「中國國民黨 KMT」晚間發一篇小額募款文，並表示，「不要再相信國民黨很有錢的都市傳說了」，其實長年來國民黨積極處理黨產，再加上許多資金遭到黨產會凍結，現在黨部財務拮据，累積負債高達2.7億，如果不想辦法開源的話，小編都快領不到薪水了。

國民黨指出，一個政黨的經營，必然要依靠國民的扶持與協助，每一個好朋友的小額捐款，都是讓國民黨能夠繼續為大家服務的能量，當然捐款除了是對國民黨理念的支持，也希望能夠有給支持者一些回饋，「所以KMT文宣小物，就在我們的努力推動下出爐啦」。

有關釋字798號的由來，起因於民進黨政府2016年通過《黨產條例》後，並成立「不當黨產處理委員會」（簡稱黨產會）。黨產會隨即對國民黨與其下的中投公司、欣裕台公司等，做出多項處分。國民黨等組織則打起行政官司反制，案件均由台北高等行政法院受理審判。北高行法官認為《黨產條例》多條違反法律不溯及既往、法律明確性、比例性等多項原則，因此聲請釋憲。

至於國民黨如何看待釋憲結果？國民黨文傳會主委王育敏批評，對於釋憲結果並不意外，大法官已經喪失獨立性，已淪為民進黨附隨組織，台灣司法獨立性以黨然無存，委員及法官具有濃厚的政治立場。

而考紀會主委葉慶元指出，本次聲請案，是因為7為台北高等行政法院的法官認為黨產條例有重大違憲疑義，這7位法官秉於憲政良知，無法依據他們確信違憲的法律繼續審判，才向大法官聲請解釋，國民黨以及全體國民對於承審法官不畏當道而提出釋憲之勇氣，深感敬佩。不料，大法官作為憲法之守護者，反而認定黨產條例不違憲，實在令人喟嘆。

▼國民黨3日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）