全代會主視覺曝光！江啟臣、蔣萬安宣傳「時尚文青風」募款小物

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記者羅婉庭／台北報導

國民黨2日召開全代會前記者會，首次公開主視覺與凱薩琳時尚協助設計之兼具時尚與文青風的募款小物，更由黨主席江啟臣與超夯立委蔣萬安親自拍攝影片，一一介紹募款小物。

今年國民黨全代會主訴求為「護台灣、保民主、拚未來」為本屆全代會的主訴求，強調國民黨捍衛台灣尊嚴與主權，監督、制衡、反腐的重要性與擘劃國家未來願景的期許。

發言人洪于茜說明，「護台灣」呈現國民黨核心價值，台灣今日的自由民主與人權都歸功於中華民國的安全與繁榮，國民黨締造中華民國，更是唯一為台灣上過戰場的政黨，捍衛國家主權、台灣尊嚴就是國民黨的核心價值。

洪于茜表示，「保民主」的部分，代表國民黨現階段任務，台灣的民主自由是華人社會的典範，因此民主需要監督的聲音、制衡的力量與反腐的行動，才能遏止完全執政的完全腐敗與權力傲慢。

洪于茜說明，「拚未來」代表國民黨誠摯的期許，政客想的是下一次選舉，政治家想得是下一代的未來，國民黨會負責任地提出發展藍圖，為下一代擘劃永續繁榮國家的願景。

同時曝光國民黨推出的一系列募款小物，包括分別印有蔣公筆墨與國父孫中山的原子筆套組兩款與KMT胸針與多款帽子、短袖紀念衣，以及掛有「台灣圖形」吊飾的鑰匙圈，只有捐款就能獲得，將在全代會時開放捐贈，日後會於黨中央一樓長期擺設。

江啟臣與蔣萬安特地拍攝影片，仔細介紹具有象徵意義的設計產品，親自穿戴上，推廣捐款小物，盼民眾給予支持小額捐款，積少成多，儘早補足國民黨1億800萬元的財務缺口。

凱薩琳時尚創意有限公司時尚創意總監Catherine Hsu表示，她並非傳統政治人物，在設計產品時，最在乎百年大黨對國民黨這個品牌來說，是負擔還是歷史價值，許多國際百年精品都能吸引年輕人，但KMT除了政黨意義之外，如何傳達出不同的意念，因此設計出這一款飾品，希望幫助國民黨吸引更多年輕人。

國民黨表示，本次全代會中將由江啟臣主席邀請當日與會之歷任主席進行轉動台灣儀式，並將針對近半年來國民黨重要黨務作業進行黨務改革案結論報告。為了解黨員對於黨改路線之認同度。

同時，國民黨委託TVBS民調中心針對黨改內容中民眾相對關心之重點項目。事先對黨員施以民調作業進行市話及手機民調作業。

國民黨指出，此份民調結果凸顯黨員對於社會多項關注重點在黨內皆有強烈共識，包含期望於黨內增加社會多元聲音、讓黨意更符民意、增加年輕人參與意願、拒絕不肖人士以政黨名義與中國大陸進行不當利益交換等，於兩岸論述、黨產處理原則上亦呈現高度共識，高度符合黨員期望下全力推動，周日全代會時將進行完整黨改報告公布。

針對黨改之黨員民調結果，國民黨表示，有六成黨員支持限制中常委「可以連任一屆，任期最長八年」；逾七成黨員支持中常會中納入「黨籍賢達人士」擔任指定中常委；近八成三黨員支持規劃「中央委員與中常委名額中，要有一半以上是青年、婦女、海外、弱勢，以及有民意基礎的鄉鎮市長以上民選首長或民意代表」；逾八成五黨員認同擴大青年參與，規劃「不分區立委提名，每五個人，就要有一位40歲以下具有專業的年輕人」。

至於黨產處理原則，民調顯示，則有近七成三黨員支持江主席所提出的二大原則：「國民黨不會任人宰割」、「護憲、護法、不護產」。為擺脫買辦疑雲與可能性，則有近七成五黨員支持研究制訂「黨公職人員兩岸交流行為準則」進行明確規範；逾八成黨員高度認同，國民黨的兩岸論述是主張「基於中華民國憲法的九二共識」基礎下，推動兩岸交流對話。

最後，根據民調，對於江啟臣主張之「國民黨的核心價值是中華民國」，則友高達九成四的黨員認同度。

國民黨表示，針對蔡政府貿然宣布開放瘦肉精美豬進口，未來也將透過立法院黨團，針對行政程序進行強力監督，並與產業界、社會團體共同發聲、上街抗爭。同時，周日全代會即發起全民食安公投，強調「拒吃瘦肉精美豬，力挺台灣國產豬」，以全國黨代表大會，作為全國公投連署起點，結合理念一致的公民團體，以具體的行動反對民進黨粗暴的決策，維護人民的健康權。





▲國民黨「護台灣、保民主、拚未來」全代會前記者會，公布募款小物藏青及藕粉雙色紀念衣。（圖／記者林敬旻攝）

▲凱薩琳時尚創意有限公司時尚創意總監Catherine Hs。（圖／記者林敬旻攝）







▲募款小物鑰匙圈。（圖／記者林敬旻攝）





▲國民黨「護台灣、保民主、拚未來」全代會前記者會，公布主訴求及募款小物對筆。（圖／記者林敬旻攝）