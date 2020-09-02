　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全代會主視覺曝光！江啟臣、蔣萬安宣傳「時尚文青風」募款小物

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者羅婉庭／台北報導

國民黨2日召開全代會前記者會，首次公開主視覺與凱薩琳時尚協助設計之兼具時尚與文青風的募款小物，更由黨主席江啟臣與超夯立委蔣萬安親自拍攝影片，一一介紹募款小物。

今年國民黨全代會主訴求為「護台灣、保民主、拚未來」為本屆全代會的主訴求，強調國民黨捍衛台灣尊嚴與主權，監督、制衡、反腐的重要性與擘劃國家未來願景的期許。

發言人洪于茜說明，「護台灣」呈現國民黨核心價值，台灣今日的自由民主與人權都歸功於中華民國的安全與繁榮，國民黨締造中華民國，更是唯一為台灣上過戰場的政黨，捍衛國家主權、台灣尊嚴就是國民黨的核心價值。

洪于茜表示，「保民主」的部分，代表國民黨現階段任務，台灣的民主自由是華人社會的典範，因此民主需要監督的聲音、制衡的力量與反腐的行動，才能遏止完全執政的完全腐敗與權力傲慢。

洪于茜說明，「拚未來」代表國民黨誠摯的期許，政客想的是下一次選舉，政治家想得是下一代的未來，國民黨會負責任地提出發展藍圖，為下一代擘劃永續繁榮國家的願景。

同時曝光國民黨推出的一系列募款小物，包括分別印有蔣公筆墨與國父孫中山的原子筆套組兩款與KMT胸針與多款帽子、短袖紀念衣，以及掛有「台灣圖形」吊飾的鑰匙圈，只有捐款就能獲得，將在全代會時開放捐贈，日後會於黨中央一樓長期擺設。

江啟臣與蔣萬安特地拍攝影片，仔細介紹具有象徵意義的設計產品，親自穿戴上，推廣捐款小物，盼民眾給予支持小額捐款，積少成多，儘早補足國民黨1億800萬元的財務缺口。

凱薩琳時尚創意有限公司時尚創意總監Catherine Hsu表示，她並非傳統政治人物，在設計產品時，最在乎百年大黨對國民黨這個品牌來說，是負擔還是歷史價值，許多國際百年精品都能吸引年輕人，但KMT除了政黨意義之外，如何傳達出不同的意念，因此設計出這一款飾品，希望幫助國民黨吸引更多年輕人。

國民黨表示，本次全代會中將由江啟臣主席邀請當日與會之歷任主席進行轉動台灣儀式，並將針對近半年來國民黨重要黨務作業進行黨務改革案結論報告。為了解黨員對於黨改路線之認同度。

同時，國民黨委託TVBS民調中心針對黨改內容中民眾相對關心之重點項目。事先對黨員施以民調作業進行市話及手機民調作業。

國民黨指出，此份民調結果凸顯黨員對於社會多項關注重點在黨內皆有強烈共識，包含期望於黨內增加社會多元聲音、讓黨意更符民意、增加年輕人參與意願、拒絕不肖人士以政黨名義與中國大陸進行不當利益交換等，於兩岸論述、黨產處理原則上亦呈現高度共識，高度符合黨員期望下全力推動，周日全代會時將進行完整黨改報告公布。

針對黨改之黨員民調結果，國民黨表示，有六成黨員支持限制中常委「可以連任一屆，任期最長八年」；逾七成黨員支持中常會中納入「黨籍賢達人士」擔任指定中常委；近八成三黨員支持規劃「中央委員與中常委名額中，要有一半以上是青年、婦女、海外、弱勢，以及有民意基礎的鄉鎮市長以上民選首長或民意代表」；逾八成五黨員認同擴大青年參與，規劃「不分區立委提名，每五個人，就要有一位40歲以下具有專業的年輕人」。

至於黨產處理原則，民調顯示，則有近七成三黨員支持江主席所提出的二大原則：「國民黨不會任人宰割」、「護憲、護法、不護產」。為擺脫買辦疑雲與可能性，則有近七成五黨員支持研究制訂「黨公職人員兩岸交流行為準則」進行明確規範；逾八成黨員高度認同，國民黨的兩岸論述是主張「基於中華民國憲法的九二共識」基礎下，推動兩岸交流對話。

最後，根據民調，對於江啟臣主張之「國民黨的核心價值是中華民國」，則友高達九成四的黨員認同度。

國民黨表示，針對蔡政府貿然宣布開放瘦肉精美豬進口，未來也將透過立法院黨團，針對行政程序進行強力監督，並與產業界、社會團體共同發聲、上街抗爭。同時，周日全代會即發起全民食安公投，強調「拒吃瘦肉精美豬，力挺台灣國產豬」，以全國黨代表大會，作為全國公投連署起點，結合理念一致的公民團體，以具體的行動反對民進黨粗暴的決策，維護人民的健康權。

▲國民黨「護台灣、保民主、拚未來」全代會前記者會，公布募款小物藏青及藕粉雙色紀念衣。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨「護台灣、保民主、拚未來」全代會前記者會，公布募款小物藏青及藕粉雙色紀念衣。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨「護台灣、保民主、拚未來」全代會前記者會，創意總監Catherine Hsu。（圖／記者林敬旻攝）

▲凱薩琳時尚創意有限公司時尚創意總監Catherine Hs。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨「護台灣、保民主、拚未來」全代會前記者會，公布主訴求及募款小物鑰匙圈。（圖／記者林敬旻攝）

▲募款小物鑰匙圈。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨「護台灣、保民主、拚未來」全代會前記者會，公布主訴求及募款小物。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨「護台灣、保民主、拚未來」全代會前記者會，公布主訴求及募款小物對筆。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨「護台灣、保民主、拚未來」全代會前記者會，公布主訴求及募款小物對筆。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨「護台灣、保民主、拚未來」全代會前記者會，公布主訴求及募款小物對筆。（圖／記者林敬旻攝）

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
少女驚魂66hrs後...第一件事「想做的事」曝光　父提轉學
項圈套脖、密室囚禁少女！　淫保全羈押禁見「4大關鍵」曝光
中槍第6天館長站起來了！傷口照首曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全代會主視覺曝光！江啟臣、蔣萬安宣傳「時尚文青風」募款小物

李登輝基金會董事長改選　劉泰英出線

中國大陸智庫媒體連發假軍情　張哲平嗆：引發台海爭議的低劣手法

2022可望出線戰首都　鄭麗君：林右昌做什麼都做得很好

快訊／美國務院「第三把手」有意來台　總統府：雙方還在對話形式

黃光芹被剝奪發言權？楊文嘉特邀她當髮模卻不給麥克風

「年輕人是經濟的基石」 勞動部長許銘春力推國家技能週！

總統府副秘李俊俋揭新版護照「關鍵秘密」：票多的大、票少的小

美報告揭露中共「侵台4路線」　國防部：依敵情修正作戰計劃

民進黨：藍營推「食安公投」想製造亂象　是江啟臣主席保衛戰

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

全代會主視覺曝光！江啟臣、蔣萬安宣傳「時尚文青風」募款小物

李登輝基金會董事長改選　劉泰英出線

中國大陸智庫媒體連發假軍情　張哲平嗆：引發台海爭議的低劣手法

2022可望出線戰首都　鄭麗君：林右昌做什麼都做得很好

快訊／美國務院「第三把手」有意來台　總統府：雙方還在對話形式

黃光芹被剝奪發言權？楊文嘉特邀她當髮模卻不給麥克風

「年輕人是經濟的基石」 勞動部長許銘春力推國家技能週！

總統府副秘李俊俋揭新版護照「關鍵秘密」：票多的大、票少的小

美報告揭露中共「侵台4路線」　國防部：依敵情修正作戰計劃

民進黨：藍營推「食安公投」想製造亂象　是江啟臣主席保衛戰

隋棠為性侵童發聲「竟收到傳票」　虧老公Tony超紅：這新人很難搞

「信義徵幸福」短片大賽首獎出爐　職場幸福感是年輕人的共同語言

力拚FinTech！　元大銀砸億元啟動「新興科技應用發展5年計畫」

陳淞山／侯友宜信任度近九成　開放美豬牛將重傷民進黨選情？

妝容總是看起來很「廉價」！畫出高級臉的3招重點

貝克漢歡慶次子18歲生日！　與兒「打赤膊站一起」寵溺笑：比我高了

李翊君為女兒王敏淳開唱當招待　「出動嚴爵暖場」合照驚見他現況

美國務院次卿親自主持台美經貿對話 「我們非常希望他率團訪台」

只搶到248元！無業男駕貨櫃車「四處徘徊」　搶落單女後刺胸棄屍

爺喊「有老虎」急報案　員警出動後見本尊…全傻了！

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

快訊／新版護照亮相　放大「TAIWAN」字樣

陳吉仲緊急南下　遭養豬協會閉門洗臉

北市國小師被控誘騙小4女童交往

國民黨不滿新護照　批民進黨執政格局狹隘

護照提升台灣辨識度　政院上午10時公布新版封面

新護照明年1月上路　規費不變沒過期也能換

快訊／國民黨9/6發起「全民食安公投」

施明德挺：歷史會證明蔡英文是對的

AIT也辦中元普度　桌上驚見「美金冥紙」

蔡英文談新護照：其實很清楚了 我們就是台灣人

捷克團無法逛夜市　蔡英文暖送台灣小吃

關鍵三條件齊備　蔡英文聯手蘇貞昌拍板放行美豬

北市推「線上繳學費系統」　綁定悠遊付每月享300元回饋

全文／國民黨新兩岸8大主張出爐

更多熱門

相關新聞

快訊／國民黨中常委最多當8年　新設國際事務部、數位科技長

快訊／國民黨中常委最多當8年　新設國際事務部、數位科技長

一年一度的國民黨全代會將於9月6日在國父紀念館召開，國民黨預計在2日的中常會上通過改革方案。其中，在組織改造部分，調整中常委任期，連選得連任1屆，任期最長為8年，另增設國際事務部聯絡美日、數位科技長與青年對話。

快訊／國民黨9/6發起「全民食安公投」

快訊／國民黨9/6發起「全民食安公投」

藍委指香港新加坡怕台灣買美豬冷凍後再賣給別國　

藍委指香港新加坡怕台灣買美豬冷凍後再賣給別國　

全文／國民黨新兩岸8大主張出爐

全文／國民黨新兩岸8大主張出爐

國民黨不滿新護照　批民進黨執政格局狹隘

國民黨不滿新護照　批民進黨執政格局狹隘

關鍵字：

國民黨全代會

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

高雄少女案　全台出動200警力

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

15歲小小彬升高中了！

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

獨／「保全李宗瑞」性侵2少女要坐牢了！

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面