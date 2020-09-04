國民黨要求恢復「公投綁大選」　江啟臣宣布：已完成第一階段連署

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

由國民黨主席江啟臣領銜丶革命實踐研究院院長羅智強執行的「公投綁大選」公投案，目前已經收到1.1萬份連署書，完成公投案提案門檻。江啟臣4日上午表示，將擇日送交中選會，要求蔡政府將被閹割的公投還給人民。

江啟臣表示，這次活動不只告訴大家公投綁大選的重要性，也告訴大家蔡政府沒收公投，不只關回鳥籠、更關回鐵籠，國民黨要求公投要還給人民，後續會以最接地氣方式推動。

江啟臣說明，民進黨數典忘祖、背棄過去精神還不只一樁， 總統蔡英文突然宣布開放瘦肉精美豬與30月齡以上美牛進口，如此粗暴與突襲式作為，更加證明此時民進黨一黨獨大、接近獨裁方式下，只有還權於民，讓人民用公投票決定國家重大政策，才能阻止蔡政府不顧民意的施政作為。

羅智強表示，兩週前展開機車環島街講拚公投 騎了14天，走了19個城市，收到超過1.1萬份的連署書，反映人民對於民進黨剝奪公投權、食安表達沉痛憤怒。第二階段要40萬份連署書，目標相當艱難，但第一階段順利完成，因此也對第二階段很有信心。

羅智強指出，江啟臣推動這項公投，不是為了國民黨，而是為了全民權利，這是民進黨過去20年捍衛的創黨理念，但蔡英文執政後卻把公投理念埋入棺材，讓台灣公投無法通過。國民黨身為最大在野黨，必須捍衛國人權利，後續反瘦肉精豬肉公投也會和公投綁大選公投聯合行動。