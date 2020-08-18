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國民黨要恢復「公投綁大選」：今天起穿草鞋走上街頭！

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▲▼江啟臣出席「還我公投行動」記者會 喊口號「人民作主 還我公投」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲江啟臣出席「還我公投行動」記者會 喊口號「人民作主 還我公投」。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣18日以領銜人角色提出「公投綁大選」公投案，革實院長羅智強為行動執行長，即日啟動連署。羅智強也在臉書表示，從今天開始，標示著國民黨將，穿上草鞋、走上街頭，現在是反撃一黨獨大、民主制衡反攻的時刻。

羅智強表示，人生，跌倒難免，政黨也是，重要的是跌倒後，要不折不撓重新站起來。這就是「小強精神」，打不死，就讓他更堅強。蔡英文執政四年，許多舉措不但傷害台灣民主，也背叛民進黨的創黨理念，其中以「活埋公投」最為惡劣。

羅智強指出，民進黨過去20年，在蔡同榮、林義雄等人的奔走之下，為爭取人民的公投權努力，然而，只因2018年的各項公投結果不如民進黨的意，2019年即粗暴利用國會優勢，閹割公投。明令公投只能二年舉行一次，且不能和大選合併舉行，想藉由公投不能綁大選的低投票率，「活埋公投」，讓公投議案無法通過，赤裸裸的剝奪人民的公投權。

羅智強說，也從今天開始，標示著國民黨將，穿上草鞋、走上街頭。啟動「恢復公投綁大選」公投的連署行動。現在是反撃一黨獨大、民主制衡反攻的時刻，國民黨沒有必要去區分韓流不韓流，誰粉不誰粉，因為，羅智強不重要、韓國瑜不重要、國民黨也不重要，重要的是必須捍衛台灣的民主，對抗民進黨的一黨獨大。

羅智強最後說，坐而埋怨、吵吵鬧鬧，不如起而行動、創造改變，國民黨別再自己打自己，學學羅智強，一直都是打不死的行動派！捍衛民主、對抗不公，就是衝在最前線！戰鬥吧！國民黨！

▲▼江啟臣出席「還我公投行動」記者會 公投綁大選連署主文 江啟臣簽署第一份。（圖／記者屠惠剛攝）

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