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加利老闆曝內幕：被政府欺騙威脅　「退出國家隊」就吊銷藥證

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記者趙蔡州／綜合報導

口罩國家隊「加利科技」涉嫌進口337萬陸製口罩，改標後與台灣製口罩混裝販賣。加利公司負責人林明進3日晚間接受訪問，堅持進口的陸製口罩是工業級、防護率達99%，絕對沒有「黑心」，也指控政府欺騙廠商，他更遭到衛福部官員威脅，如果要退出國家隊，藥證就會被吊銷。

林明進3日在鏡頭前憤怒說，「我可以告訴你，我剛開始加入國家隊，我以國家隊為榮，但是做到後面，我以國家隊為恥」、「最後，我除了可以給員工錢以外，也會要了他們的命，我沒有辦法給我的員工休息，我們每天只為了趕政府的需求量，必須日以繼夜地來趕工，沒辦法休息。」

▲▼加利老闆自爆：進口中國口罩都交政府 盒裝皆MIT。（圖／東森新聞）

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▲加利公司負責人林明進。（圖／東森新聞）

林明進進一步透露，當初政府規定的46%徵用量，事前完全沒有與廠商討論，當時紡織產業綜合研究所人員給他一張白紙，要求他在上面簽名，結果事後卻說那是合約，還說46%徵用量是他同意的，加上國家關愛一些大廠，同意對方可以少上繳口罩，不足額度就轉移到小廠。

林明進爆料，國內有2家廠商拒絕繳交徵用量，只想接國外的訂單進而賺大錢，空缺的份量佔每日800萬片中的160萬片，導致缺少的數量就落在他們這些小廠，一個月要多扛7.2%的量，現在8月份依舊要扛6.8%量，「工廠人員本來就已經負載很大了，現在又要填補其他廠商不交的量，根本沒辦法負荷。」

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