「低頭族」腳卡捷運月台縫隙！乘客猛推車廂救援　北捷：這是SOP

▲「低頭族」滑手機太專心，腳意外卡月台間隙。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

走在路上當「低頭族」真的相當危險，台北捷運新莊蘆洲線日前發生一起意外，一名男子在乘坐開往迴龍的列車，行經到台北橋站準備下車時，疑似滑手機沒有注意地板，結果一隻腳直接卡進了月台間隙，列車人員只好廣播請車上旅客「幫忙推車廂」，所幸情況也在4分鐘內排除、無人受傷。

事件發生在2日晚間6時許，北捷一列開往迴龍的列車抵達台北橋站，一名男子一邊滑手機一邊走下車，不料下一秒一隻腳就卡在月台間隙，其他乘客見狀趕緊通報站台與列車人員。列車長知情後趕緊廣播，希望乘客幫忙推車廂，「在該名旅客周圍的旅客，可否下車協助推車廂，幫助該名旅客腳離開間隙。」

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▲儘管一節車廂40、50噸重，只要有稍微多出一些空間，旅客卡住的腳就能拉出。（圖／東森新聞）

消息一度在現場引發騷動，所幸事故在4分鐘內就排除，男子除了膝蓋紅腫外沒有大礙。只是有乘客好奇，為何捷運人員會要求大家幫忙推車廂，「覺得很奇怪，為什麼要推車廂，也想說要怎麼推、怎麼下去，門都是關著，我跟朋友還發問要怎麼推，可是沒有多久，就說狀況解除了。」

根據台北捷運SOP，如果碰上類似的卡月台縫隙事件，通常行控中心會先斷電，接著廣播請旅客協助推車廂，一般北捷車廂與月台縫隙約為7.5公分，儘管一節車廂40、50噸重，只要有稍微多出一些空間，旅客卡住的腳就能拉出，只是為了避免類似情況發生，民眾上下車還是要注意，避免當「低頭族」發生意外。

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