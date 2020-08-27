士林捷運站有怪客！尾隨壯男噴霧嗆「你再跑啊」　他奔銀行清洗求救

記者邱中岳／台北報導

北市1名身材壯碩的男子在臉書社團貼文，表示4年前就常常看到1名男子在士林捷運站出口徘徊，且常常刻意用手肘以及肩膀輕碰他，甚至還對其他男路人下手，在26日出捷運站時還被對方「盯上」，甚至拿出不明噴霧狂噴，所幸並不是鹽酸、辣椒水，嚇得男子po文提醒路過男性。

1名王姓網友在臉書社團《士林/北投/天母幫(好鄰居大同區、大直、內湖、淡水、三重、蘆洲)》貼文，在4年前就常常看到1位男子，在士林捷運站門口，只要看到男性就會上前刻意用手肘、肩膀碰對方，自己也是常常被尾隨觸碰。

▲王姓網友遭不明男子尾隨，緊張的回頭不斷查看對方是否繼續再跟。（圖／記者邱中岳翻攝）

27日上午7時許，王姓網友步出捷運站時，該名男子又上前尾隨，當時回頭看著該名男子，男子發覺被發現後停下腳步，直到路口時，男子突然快步上前，王姓網友隨即大喊「你要幹嘛」，男子竟嗆「你再跑啊」，還拿著一瓶噴霧朝王狂噴。

▲怪男4年前就常在捷運出口，伺機尾隨男路人並觸碰手肘以及肩膀。（圖／記者邱中岳翻攝）

王姓網友表示，當下誤以為是辣椒水或是鹽酸，除了用手遮蔽之外，但是還是噴到了眼睛，緊急跑到銀行求救並沖洗，所幸經過沖洗後並無大礙，後來告知警方，也呼籲民眾能夠多多留意，更直言還好噴出來的不是王水、強酸等，希望大家注意不要再受害。

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