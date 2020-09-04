北市首座自由車公路賽練習場啟用　涵蓋各式路況滿足不同訓練需求

▲北市體育局在觀山河濱公園打造全市首座自由車公路賽練習場。（圖／北市體育局提供，下同）

記者蘇晏男／台北報導

為提供自行車運動愛好者更好的練習場域，台北市體育局在觀山河濱公園耗資1800萬元，歷經4個月打造全市首座自由車公路賽練習場，且一次約可容納100人練習使用。另外，配合該練習場完工啟用，體育局6日將舉辦「台北市城市盃繞圈賽」，歡迎喜愛自由車的民眾到場為選手加油。

體育局指出，該自由車公路賽練習場涵蓋各式道路應有的路況，如髮夾彎、S型連續彎道，練習場採環形雙圈設計，大圈長1000公尺、小圈500公尺，車道寛度10公尺，以滿足不同訓練所需，且一次約可容納100人練習使用。

體育局表示，自行車運動近年來日益受到國人的喜愛，不分年齡的大小朋友陸續投入在追風的享受中。且配合該練習場完工啟用，將於6日辦理「台北市城市盃繞圈賽」，競賽項目分為古典鋼管組、U15、U17、U23男子公路賽、男子組競輪賽、大師組、大叔組及菁英男女組等，精彩可期，歡迎喜愛自由車的民眾一起到現場為選手加油。

至於交通位置，體育局指出，觀山河濱公園坐落於中山高速公路內湖橋至麥帥一橋間，可搭乘505、262、307、604號公車於莊敬里或撫遠抽水站下車，病自塔悠疏散門（6號水門）進入步行至高速公路橋下即可到達。