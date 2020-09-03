陳其邁市府盤整韓國瑜4大政策問題　為避免耗費能量全將取消

▲高雄市長陳其邁首次以市長身份出席行政院院會。（圖／陳其邁臉書）



記者陶本和／台北報導

高雄市長陳其邁上任後，火速展開除弊興利工程，這被外界解讀是「整韓」不手軟。對此，市府官員指出，前市長韓國瑜的部分政策多有明顯不可行、流於口號、僅紙上作業、未編預算等4大問題，為避免耗費市府能量都將取消。

陳其邁上任市長後，成為民進黨當然中常委，2日北上黨中央宣誓就任；而3日首次以高雄市長身份出席行政院會，各項工作也如火如荼展開。他日前主持市政會議時，也已針對韓國瑜任內的政策進行全面盤點。

陳其邁確定延續韓國瑜市府視為重要政績的「路平專案」，同時恢復各界引頸期盼的「大港開唱」、輕軌二階，以及南方區域治理平台工程。

「韓規陳不隨」案例也眾多，包括所謂「滿天星計畫」、「新住民事務辦公室」等。對此，市府官員指出，韓國瑜的政策多有「明顯不可行」、「流於口號」、「僅紙上作業」，以及「沒編列預算」等4大問題，為避免繼續耗費市政能量而取消。

市府官員指出，韓國瑜當然有立意良善的政策，只是過去2年來缺乏配套，編列預算也不切實際，執行力也有待加強；因此，對於這些韓國瑜立意良善的政策，會務實調整並提升執行效率。

舉例來說，韓國瑜團隊掛在嘴邊的「路平、燈亮，水溝通」，市府官員指出，這是基本政策，當然會加以延續，編列更多預算投入，以維護城市基礎建設與市民生活環境。

▼高雄市長陳其邁首次以市長身份出席行政院院會。（圖／陳其邁臉書）



至於韓國瑜承諾所謂百億規模青創基金，市府官員表示，這是韓國瑜首度自行編列預算的2020年，但僅有3億多元，迄今也未完成任何投資案；因此，接下來市府團隊要著手跨局處合作，把每一分青創基金效益極大化。

另外，有關國中小班班雙機政策，官員指出，行政院長蘇貞昌已宣布，將以兩年的時間，改善全國國中小的電力系統，來履行蔡英文總統班班有冷氣的政見，相關預算將由前瞻基礎建設第二階段的預算支應。

而韓國瑜提倡的「雙語教育」，官員表示，這確實也是總統蔡英文、陳其邁的重要政見，高市府將向中央政府合作並爭取預算，在政策及資源上加以整合，提升高雄學子的外語能力及國際視野。

市府官員強調，韓國瑜的政策是否可以被延續，必須要回歸到政策本身是否務實，以及是否能夠執行，執政是承擔責任的開始，會讓高雄有更好、更強的實行力。