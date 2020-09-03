歐洲賭盤大逆轉！英博彩「1注194萬」押川普勝選　與民調全相反

▲美國總統川普（Donald Trump） 支持度在歐洲逆勢成長。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

歐洲博彩交易所「Betfair」最新賭盤顯示，美國總統川普的熱門程度遠高於拜登，在2020年競選連任的呼聲非常高。據了解，川普獲勝的賠率為1比1，拜登則為21比20。

根據《路透社》報導，Betfair表示，近期平台有4筆超過1萬英鎊（約台幣38.8元萬）的賭注，其中3筆都押在川普身上，而至今最高的一筆5萬英鎊（約台幣194萬元）下注，也是押川普勝選。由此可見歐洲民眾普遍看好川普有很大的機會連任，目前川普獲勝的賠率為1比1，拜登則為21比20。

Betfair發言人休斯（Darren Hughes）表示，「川普在今年8月創下美國現任總統競選連任的最差賠率，當時看起來非常有可能輸給拜登。」不過，這幾筆高額賭注對川普選情有正面影響，在博彩市場上出現驚人逆轉。

根據路透及易普索（Reuters/Ipsos）最新全美民調顯示，有40％的登記選民支持川普，47％支持拜登；南加州大學朵恩塞夫學院（Dornsife）與《洛杉磯時報》合作的「破曉民調」（Daybreak Poll）8月31日的最新民調也顯示，川普的支持率落後競爭對手拜登11％。

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