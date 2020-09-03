台灣高教像「穿緊身衣」難發展！管中閔怨：年過一半經費才下來

▲台大校長管中閔。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

2021英國泰晤士世界大學排名出爐，台灣大學排名第97，首度進前百名。校長管中閔今（3日）除了感謝師生努力外，也不忘呼籲政府，高教經費應要有更多的長期性支持，各校才能做長期的規劃，今年高教深耕的經費一直到6月多才核下來，「一年已經過了一半了，這樣學校要怎麼發展？」

台大今日舉辦教學研究暨國際化成果分享記者會，管中閔分享近年努力成果及擘畫未來願景，分別以「攬才留才」、「研究提升」、「教學精進」、「國際連結」、「發展革新」與「持續向上」等6個面向說明。

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但對於高教經費與高教鬆綁，管中閔則有2點呼籲，他表示，台大近年分到的高教預算嚴重縮水，政府應「韓信點兵多多益善」，不只台大，所有高教都應該要有長期且穩定的經費支持，這幾年政府經費越來越是「競爭型經費」，這對高教發展嚴重不利的，呼籲政府應給高教更多且長期性的支持，各校才能做長期的規劃。

管中閔舉例，今年高教深耕的錢一直到6月多才核下來，「一年已經過了一半了，這樣學校要怎麼發展？」但即使是這樣困難，台大還是可以進步，因此換句話說，「如果給我們長期穩定的經費，我相信我們可以做得更好」。

管中閔再提到高教鬆綁部分，高教的排名就是國際競爭，「但我們現在是穿著緊身衣，只有幾根指頭可以動」，如果高教鬆綁，甚至推動「高教創新沙盒」，有更多自主性、更多彈性，「讓我們脫掉緊身衣，在國際上我們一定可以打出更好的一仗」。

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