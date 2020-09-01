　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

試鏡帶變選秀影片！5女「無預警」被投票比美　小編酸：美女難找

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲試鏡變選秀。（圖／原PO授權提供）

▲小編一開始只是邀請原PO試鏡，最後卻變選秀影片。（圖／原PO授權提供）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTube節目《漂亮小姐姐》致力於挖掘出全台的漂亮女生，不論是校園、職場等處一概不放過。日前有女網友爆料，她收到節目小編的試鏡邀約後，便前往拍攝，不過對方當時的反應讓她以為「最後不找我拍」；然而她最後不但發現自己出現在頻道上，且還遭小編品頭論足、網友狂酸，「完全沒有經過我的同意」。

一名女網友在「Dcard」的心情板上，以「我被『漂亮小姐姐』騙了」為題發文，原PO當時接收到節目小編的試鏡邀約後，便先行查看頻道的影片；由於有女生曾推薦節目的工作人員，且還有演出費，因此她心想這或許是個不錯的經驗，也就答應對方。

請繼續往下閱讀...

▲試鏡變選秀。（圖／原PO授權提供）

▲▼小編帶頭品頭論足。（圖／原PO授權提供）

▲試鏡變選秀。（圖／原PO授權提供）

原PO配合試鏡後，小編當時就表示，「之後拍完節目會放一些新企畫。」因此原PO就認為，小編言下之意應該是節目日後會刪減一些素材，接著就不疑有他的簽下肖像權同意書；與此同時，對方又告知她「有消息就通知你」，所以她心想，這很可能是對方婉拒她的說詞。

▲試鏡變選秀。（圖／原PO授權提供）

▲▼與小編的對話截圖。（圖／原PO授權提供，下同）

▲試鏡變選秀。（圖／原PO授權提供）

▲試鏡變選秀。（圖／原PO授權提供）

▲試鏡變選秀。（圖／原PO授權提供）

原PO後來卻發現自己出現在節目上，而在過程中，對方從頭到尾都沒有詢問過「參加選秀」的意願，她也完全不知道當初試鏡的影片會被拿來給大眾投票、選美，因此她就氣憤表示，「我承認我有同意他可以用這個影片，但有消息會說是他自己講的，那他要拿我的影片去做投票也要通知我、問我願不願意吧？」

▲試鏡變選秀。（圖／原PO授權提供）

▲公開的影片與當初說的完全不一樣。（圖／原PO授權提供）

節目一共有5個女生被拿來投票，原PO就是其中之一，而影片一出，便有不少網友留言狂酸，豈料小編竟回應，「知道小編每集能找到一個漂亮女生是不是很不容易」、「你說做這節目容易嗎」、「知道小編工作有多難了吧」。這些話也讓原PO感到相當不舒服，因為她們不但被迫受到評比，且對方彷彿是在數落她們很難搬上檯面，態度非常不尊重。

由於當時是「受到邀請」才前往拍攝，因此原PO立刻向小編反應，豈料對方卻以「簽過同意書」為由，告知她影片的播出根本沒有問題。原PO氣不過，決定跳出來替自己發聲，也希望能抵制這個節目，「我到底為什麼要被大眾選擇呢？完全沒經過我的同意的情況下」，她從頭到尾都不知道試鏡帶竟會被拿去投票，且也完全沒拿到表演費或車馬費等。

▲試鏡變選秀。（圖／原PO授權提供）

▲試鏡變選秀。（圖／原PO授權提供）

而後，節目中的其他女生也現身指控，當時有詢問對方拍攝方向，「但給人票選的投票影片跟小編傳給我的完全不一樣吧」，且當時她也不知道原來試鏡等同於正式影片的素材。她更怒轟，「這真的是無預警的狀況下被消費」，就算當時有簽下同意書，但節目放的照片卻是自行從她的IG上截圖的，且影片形式也與起初所談的完全不一樣。

這名受害女子也表示，這個拍攝不是她們自薦或硬要上節目，怎麼可以在無預警的情況下就被上片，甚至讓網友票選，這樣的感覺真的非常不舒服。

事後，製作《漂亮小姐姐》的風雅國際娛樂也發出聲明致歉，表示他們只是想讓大眾明白試鏡的過程並投票支持自己喜歡的小姐姐，無意造成大家的不愉快，影片將永久下架，並不再推出類似單元。由於小編的態度不佳，針對其他網友的提問一概以「誠如上述聲明」回應，且對這5個女生毫無表示，因此仍被認為只是敷衍了事。

▼風雅娛樂國際發布聲明稿。（圖／翻攝自Facebook／Fun TV）

▲風雅娛樂國際發布聲明稿。（圖／翻攝自Facebook／Fun TV）

本文經《Dcard》原PO及另4名受害女子授權提供

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／高雄少女被套項圈囚禁66小時　驗傷結果出爐了！
高雄少女獲救報平安「爸爸有沒有想我？」　父淚喊：想死了！
國小老師上PTT護航「拐少女」嫌犯　校方回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

西南氣流豪雨釀農損988萬　高屏慘重「食用番茄、香瓜」遭殃

PTT大神「最後一塊拼圖」救高雄少女　3天「鍵盤辦案軌跡」曝光

彰化萬人血清檢測倫理惹議　教育部：行文台大公衛學院調閱資料

同事請喪假2週「回高雄」！他在台北巧遇　回家收到訊息嚇爆

館長台中店吸600館粉排隊！市府曝「未核准竣工」：試營運也不行

3嫌「略誘」高雄少女最重10年牢獄！　林智群搬法條：可再加重1/2

6成上班族曾揹職場黑鍋　求自保三件東西要留好

預防癌症　台東基督教醫院推動「防癌4＋2篩檢」計畫

試鏡帶變選秀影片！5女「無預警」被投票比美　小編酸：美女難找

觀光局爭取防疫旅館補助到年底　缺經費「每房擬1200→1000元」

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

《以家人之名》子秋的心結尖尖來解　凌霄公開戀情「大舅子」等著篡位

「誰在監視我」無法消失的注目感　從社工師眼中看你不了解的思覺失調

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！　4天沒回家...妻竟刪LINE重要對話

阿伯從車格拖整台機車擺紅線！　掉包過程全錄...網怒：應該提告

蔡恩雨翻唱任然情歌《飛鳥和蟬》　不再電音風！溫柔嗓音撫慰網心

西南氣流豪雨釀農損988萬　高屏慘重「食用番茄、香瓜」遭殃

PTT大神「最後一塊拼圖」救高雄少女　3天「鍵盤辦案軌跡」曝光

彰化萬人血清檢測倫理惹議　教育部：行文台大公衛學院調閱資料

同事請喪假2週「回高雄」！他在台北巧遇　回家收到訊息嚇爆

館長台中店吸600館粉排隊！市府曝「未核准竣工」：試營運也不行

3嫌「略誘」高雄少女最重10年牢獄！　林智群搬法條：可再加重1/2

6成上班族曾揹職場黑鍋　求自保三件東西要留好

預防癌症　台東基督教醫院推動「防癌4＋2篩檢」計畫

試鏡帶變選秀影片！5女「無預警」被投票比美　小編酸：美女難找

觀光局爭取防疫旅館補助到年底　缺經費「每房擬1200→1000元」

【廣編】LG Puricare以口罩型空氣清淨機打造個人專屬清新空氣

少女獲救畫面曝光！警「破密室2道門」攻堅…吼：不要動我開槍喔

《以家人之名》霄尖CP「樹咚吻」！　網羞喊：視角太撩人

主子拱背炸毛「氣到咪咪貓貓」　他見敵人傻眼：要去哪送修？

蓮花「終極家用露營拖車」　豪華內裝越野也很罩

中職／砸臉後賽前練守一壘　陳俊秀：還是會害怕

專偷夾娃娃機零錢！懸掛偷來車牌掩人耳目...3同窗被逮

安倍閃辭後政策路線不變　學者曝：台美日將更緊密

鬼月碰碰聲！沒人在家卻被鄰居嫌吵　「聲音從哪來」引熱議

消失的梯子連「竹東N號房」！內部曝光　警擴大追查「保全李宗瑞」

生活熱門新聞

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

普林思頓國小招生！開學僅1人註冊

梅莎登今年風王！北北基大雨特報　海神最快今接力生成

高嘉瑜探望獻唱　館長表情逐漸母湯

育達改名「普林思頓」僅收到1名小學生

好市多烤雞「嗑到剩骨架」才退！母子1理由強辯

加油70元「給1千卻找830」　她轟：手法太粗糙

是你嗎？9月份「最帶衰生肖Top3」出爐　專家：84年次小病纏身

1300人搶應徵！館長「台中健身房」引暴動

警衛拒收餐點　嗆外送員「不拿走就丟掉」

才剛宣布交通大執法　路口2車秒追撞

「日花3hrs開車通勤」一連5年　網勸停

快訊／雨區擴大！北北基桃大雨特報

飯糰包到一半！阿姨狂罵「這樣有毒啊」

更多熱門

相關新聞

Dcard網友狂推神級蜜粉10大必備理由

Dcard網友狂推神級蜜粉10大必備理由

近日推出新色款的LAURA MERCIER煥顏蜜粉，從上市以來就深受各大彩妝師、美妝部落客喜愛，人手至少一罐，網上鐵粉也超多，是人氣、口碑兼具的「神級蜜粉」代表。Dcard網友更是狂推，其中最多人點出的10大優點多功用，快來看看你真的懂用嗎？

暗卡強制備份Dcard裸照　素人一傳就爽賺

暗卡強制備份Dcard裸照　素人一傳就爽賺

台中林酒店老鼠多到要填表！複查再罰6萬

台中林酒店老鼠多到要填表！複查再罰6萬

你有多窮Google都知道！

你有多窮Google都知道！

搭自強號南下遇射精狼　妹子一摸頭嚇哭

搭自強號南下遇射精狼　妹子一摸頭嚇哭

關鍵字：

漂亮小姐姐風雅國際娛樂選秀試鏡肖像權Dcard

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

快訊／高雄少女找到了

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

高雄少女案　全台出動200警力

即／高雄少女「藏在密室夾層」

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

疑帶走高雄少女！保全界李宗瑞曝光

同台孫安佐「刺青男」是饒舌歌手

9/1起交通大執法1個月！　台大教授：大家小心了

茵聲關美肌真面目罕見現形！

高雄少女藏身「保全李宗瑞母親家」！2人一併帶回

高雄少女失蹤！警出動4車埋伏…查扣神秘文件

「保全李宗瑞」疑拐高雄少女！妻刪Line對話

更多

最夯影音

更多
「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播

「第一槍對著我頭開」　館長首度現身直播
鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

鄭家純砸300萬投資「人類滅絕計畫」　曝生日願望：不要再叫我雞排妹

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

感人！疫情下的「台韓跨國婚禮」　公公致詞叮嚀：老婆永遠是對的

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

14歲少女搭高鐵北上新竹失聯　母PO網友奇怪對話淚求：快回來

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面