試鏡帶變選秀影片！5女「無預警」被投票比美　小編酸：美女難找

▲小編一開始只是邀請原PO試鏡，最後卻變選秀影片。（圖／原PO授權提供）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTube節目《漂亮小姐姐》致力於挖掘出全台的漂亮女生，不論是校園、職場等處一概不放過。日前有女網友爆料，她收到節目小編的試鏡邀約後，便前往拍攝，不過對方當時的反應讓她以為「最後不找我拍」；然而她最後不但發現自己出現在頻道上，且還遭小編品頭論足、網友狂酸，「完全沒有經過我的同意」。

一名女網友在「Dcard」的心情板上，以「我被『漂亮小姐姐』騙了」為題發文，原PO當時接收到節目小編的試鏡邀約後，便先行查看頻道的影片；由於有女生曾推薦節目的工作人員，且還有演出費，因此她心想這或許是個不錯的經驗，也就答應對方。

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▲▼小編帶頭品頭論足。（圖／原PO授權提供）

原PO配合試鏡後，小編當時就表示，「之後拍完節目會放一些新企畫。」因此原PO就認為，小編言下之意應該是節目日後會刪減一些素材，接著就不疑有他的簽下肖像權同意書；與此同時，對方又告知她「有消息就通知你」，所以她心想，這很可能是對方婉拒她的說詞。

▲▼與小編的對話截圖。（圖／原PO授權提供，下同）

原PO後來卻發現自己出現在節目上，而在過程中，對方從頭到尾都沒有詢問過「參加選秀」的意願，她也完全不知道當初試鏡的影片會被拿來給大眾投票、選美，因此她就氣憤表示，「我承認我有同意他可以用這個影片，但有消息會說是他自己講的，那他要拿我的影片去做投票也要通知我、問我願不願意吧？」

▲公開的影片與當初說的完全不一樣。（圖／原PO授權提供）

節目一共有5個女生被拿來投票，原PO就是其中之一，而影片一出，便有不少網友留言狂酸，豈料小編竟回應，「知道小編每集能找到一個漂亮女生是不是很不容易」、「你說做這節目容易嗎」、「知道小編工作有多難了吧」。這些話也讓原PO感到相當不舒服，因為她們不但被迫受到評比，且對方彷彿是在數落她們很難搬上檯面，態度非常不尊重。

由於當時是「受到邀請」才前往拍攝，因此原PO立刻向小編反應，豈料對方卻以「簽過同意書」為由，告知她影片的播出根本沒有問題。原PO氣不過，決定跳出來替自己發聲，也希望能抵制這個節目，「我到底為什麼要被大眾選擇呢？完全沒經過我的同意的情況下」，她從頭到尾都不知道試鏡帶竟會被拿去投票，且也完全沒拿到表演費或車馬費等。

▲試鏡變選秀。（圖／原PO授權提供）

而後，節目中的其他女生也現身指控，當時有詢問對方拍攝方向，「但給人票選的投票影片跟小編傳給我的完全不一樣吧」，且當時她也不知道原來試鏡等同於正式影片的素材。她更怒轟，「這真的是無預警的狀況下被消費」，就算當時有簽下同意書，但節目放的照片卻是自行從她的IG上截圖的，且影片形式也與起初所談的完全不一樣。

這名受害女子也表示，這個拍攝不是她們自薦或硬要上節目，怎麼可以在無預警的情況下就被上片，甚至讓網友票選，這樣的感覺真的非常不舒服。

事後，製作《漂亮小姐姐》的風雅國際娛樂也發出聲明致歉，表示他們只是想讓大眾明白試鏡的過程並投票支持自己喜歡的小姐姐，無意造成大家的不愉快，影片將永久下架，並不再推出類似單元。由於小編的態度不佳，針對其他網友的提問一概以「誠如上述聲明」回應，且對這5個女生毫無表示，因此仍被認為只是敷衍了事。

▼風雅娛樂國際發布聲明稿。（圖／翻攝自Facebook／Fun TV）

本文經《Dcard》原PO及另4名受害女子授權提供