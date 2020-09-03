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洗腎空檔仍看診　奔喪為患者喊卡...68歲女醫守護台灣尾20年

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記者許宥孺、徐愷昕／屏東報導

68歲婦產科醫師陳明珠長年在恆春基督教醫院服務，不過她這2年腎功能出現狀況，開始需要洗腎，導致院內只剩1名醫師在門診、急診間獨自奮鬥，而據了解陳醫師得知醫院狀況後，她也自告奮勇願在洗腎空檔持續看診及值班，讓院長陳志成感動不已，但陳志成也期盼盡快找到第3位醫師一起守護恆春半島，緩和陳醫師的重擔。

▲▼恆春基督教醫院陳明珠醫師。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲恆春基督教醫院婦產科人力吃緊，陳明珠醫師洗腎空檔都還要值班看診。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲▼恆春基督教醫院陳明珠醫師。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳明珠醫師表示，自己只要身體狀況還可以，仍會一直服務下去。（圖／記者許宥孺翻攝）

印尼華僑陳明珠醫師在恆春基督教醫院服務近20年，其中有很長一段時間恆春半島只有她一位婦產科醫師，但她也都不曾離開，堅守在這裡。回憶起人力吃緊的過去，院長陳志成說，有一回陳醫師的父親過世，她要回去奔喪，但就在要回去那天，機票已經買好了，醫院突然來一個產婦急產，陳醫師情急之下仍決定留下，先將孩子接生出來、確定安然無恙後，才搭上計程車趕去機場。

談及此事時陳志成院長仍相當感動，不過他也坦言，恆基前年被指定為整個恆春半島的婦幼專責醫院，若需要肩負起婦產科、兒科急診，理想情況應該有3位醫師來輪流值班，但目前計畫趕不上變化，1名公費醫師服務期滿8月底已離開，原來高雄一間醫學中心要來支援的醫師也突然離職；又陳明珠醫師這段時間腎功能出狀況，每周需洗腎3天，種種情況下導致醫院僅剩1名丁裕峰醫師在門診、急診兩頭跑。

▲▼恆春基督教醫院陳明珠醫師。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼恆春基督教醫院陳志成院長表示，現在院內僅剩2名婦產科醫師輪班。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼恆春基督教醫院陳志成院長。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳志成表示，暖心的是陳醫知道醫院人力困境，自告奮勇要恢復門診跟值班，讓他非常感動。但即使陳醫師只要洗腎空檔都來醫院幫忙值班，他仍希望盡快找到第3位醫師，緩和陳醫師的重擔，畢竟陳醫師也非常需要休息。

陳明珠醫師受訪時表示，她覺得病人很重要，醫院也很重要，未來這幾年如果身體狀況允許，她會繼續服務下去，跟過去20年來一樣照常上班。據了解，院長陳志成目前已有找到一名朋友願前來支援，不過也只能填補一些空缺，現在還是祈求能有更多婦產科醫師願意來到恆春，一起守候台灣尾，他強調恆基設備佳應有盡有，真的只欠醫師了。

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