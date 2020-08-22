人妻爽壞舊情人…戰到瘀青羞喊「被虐的證據」！隔天下面癢爆：潤滑液有期限？

▲人妻外遇，返家後私密處感染，急問小王，「潤滑液有沒有期限？」。（示意圖／視覺中國）

記者陳韻如／台中報導

男子阿宏（化名）原為女子小珮（化名）前任男友，2人分手後，小珮嫁為人妻，但2人仍舊情未了，因此發生婚外情，而小珮還因為使用潤滑劑而感染就醫。事後小珮丈夫發現她正在服用陰道感染藥物，一問之下才發現小珮紅杏出牆，氣得報警提告求償。法官審理後，判阿宏須賠償小珮丈夫40萬元。

判決書指出，阿宏原為小珮前男友，但2人舊情未了，始終保持聯繫，而他明知道小珮已經結婚，竟還在小珮生病時，大膽的傳訊給小珮丈夫，「我不知道怎麼開這個口，我不知道你會怎樣。我想拜託你，今晚讓我照顧她，讓我陪在她身邊，盡力照顧，讓她趕快復原」等，讓小珮丈夫當場氣炸，於是轉身警告小珮，勿在與阿宏有所往來。

孰料，小珮不理會丈夫警告，仍趁著2人同在一地工作的機會，頻頻被著丈夫與阿宏約會，並發生關係，甚至互傳曖昧訊息，其中還有充滿性暗示的對話，包括，「瘀青了…被你虐待的證據」、「在床上等你哈哈。」、「不能穿衣服喔。」

此外，2人2018年9月間還一同到藥妝店購買潤滑液，準備回家大戰一場。但沒想到完事後，小珮卻出現感染症狀，便立刻傳訊問林男，「你可不可以幫我確認一下我們用的潤滑液有沒有期限啊？我以前都沒有這樣過，我實在想不出來為什麼會感染」，而阿宏則回覆「潤滑液，沒寫到期限」。

隔日小珮到婦產科就診，返家後，被丈夫發現她正在服用陰道感染的藥物，逼問之下小珮才坦承與阿宏並未斷連，甚至還發生關係。

然而，阿宏到庭後卻辯稱沒有與小珮發生關係，但被小珮打臉稱，2人一直有使用潤滑液的習慣，結果卻出現感染問題，且自己過去不曾這樣過，「才突然連想到是不是潤滑液的問題，所以就傳訊息問林男了」。

法院審理時，勘驗2人對話內容認為，若沒有發生關係，小珮怎會傳訊息詢問2人所使用的潤滑液是否過期，不採信林男說法，因此判他須賠償小珮丈夫40萬元。全案確定。

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