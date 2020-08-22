　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人妻爽壞舊情人…戰到瘀青羞喊「被虐的證據」！隔天下面癢爆：潤滑液有期限？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲性愛,做愛,上床。（圖／視覺中國）

▲人妻外遇，返家後私密處感染，急問小王，「潤滑液有沒有期限？」。（示意圖／視覺中國）

記者陳韻如／台中報導

男子阿宏（化名）原為女子小珮（化名）前任男友，2人分手後，小珮嫁為人妻，但2人仍舊情未了，因此發生婚外情，而小珮還因為使用潤滑劑而感染就醫。事後小珮丈夫發現她正在服用陰道感染藥物，一問之下才發現小珮紅杏出牆，氣得報警提告求償。法官審理後，判阿宏須賠償小珮丈夫40萬元。

判決書指出，阿宏原為小珮前男友，但2人舊情未了，始終保持聯繫，而他明知道小珮已經結婚，竟還在小珮生病時，大膽的傳訊給小珮丈夫，「我不知道怎麼開這個口，我不知道你會怎樣。我想拜託你，今晚讓我照顧她，讓我陪在她身邊，盡力照顧，讓她趕快復原」等，讓小珮丈夫當場氣炸，於是轉身警告小珮，勿在與阿宏有所往來。

孰料，小珮不理會丈夫警告，仍趁著2人同在一地工作的機會，頻頻被著丈夫與阿宏約會，並發生關係，甚至互傳曖昧訊息，其中還有充滿性暗示的對話，包括，「瘀青了…被你虐待的證據」、「在床上等你哈哈。」、「不能穿衣服喔。」

此外，2人2018年9月間還一同到藥妝店購買潤滑液，準備回家大戰一場。但沒想到完事後，小珮卻出現感染症狀，便立刻傳訊問林男，「你可不可以幫我確認一下我們用的潤滑液有沒有期限啊？我以前都沒有這樣過，我實在想不出來為什麼會感染」，而阿宏則回覆「潤滑液，沒寫到期限」。

隔日小珮到婦產科就診，返家後，被丈夫發現她正在服用陰道感染的藥物，逼問之下小珮才坦承與阿宏並未斷連，甚至還發生關係。

然而，阿宏到庭後卻辯稱沒有與小珮發生關係，但被小珮打臉稱，2人一直有使用潤滑液的習慣，結果卻出現感染問題，且自己過去不曾這樣過，「才突然連想到是不是潤滑液的問題，所以就傳訊息問林男了」。

法院審理時，勘驗2人對話內容認為，若沒有發生關係，小珮怎會傳訊息詢問2人所使用的潤滑液是否過期，不採信林男說法，因此判他須賠償小珮丈夫40萬元。全案確定。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

愛上人妻…看辣腿「望梅止渴」！焦慮問：接受5分鐘男人嗎　人夫目睹擁吻崩潰

台中男硬上國中妹…完事爬上床再戰女友！轉身秀影片跩嗆她男友：我上了她

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字痛訴：從廁所拖到客廳…6hrs後頂樓墜下亡

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
銀行大出包「帳戶多出720億」　他手抖撥電話：天啊
獨／韓國瑜要來台北了！　為了這件事強碰朱立倫、江啟臣
同事「組裝+重灌電腦」忙2小時　他20分鐘搞定卻被開除
住不到1年！尼克1200萬賠售婚房　房仲接到手軟：一天40通
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

飆速「逆撞開炸」畫面曝！他秒釀5傷變斷片哥：忘記車怎麼開的

20歲G奶實況主羞曝男友5條件　專訪「桃園娜美」記者視線忍不住啦

泰山女外送員停紅燈遭拔鑰匙、砸手機　警速逮怪男強制送醫

禮儀師成實況主…開台露G奶挨批「電子妓女」　桃園娜美忍淚：每晚都哭

假戲真做殺人詐保！男遭撞飛「血濺告示牌」亡　喪夫嫩妻與主謀同居：有了孩子

鳳山幼兒園爆惡師對小孩「掐嘴又扯髮」　媽看監視畫面心碎：以為他說謊不上學

8月嬰「滿臉瘀青」疑遭虐！父痛心求真相…台東縣府出手了

人妻爽壞舊情人…戰到瘀青羞喊「被虐的證據」！隔天下面癢爆：潤滑液有期限？

前十大槍擊要犯遞補桃園市議員　段樹文力辭「警政審查會召集人」

與人夫「線上結婚」嗲傳夢中等你～　網遊小三挨告喊冤：臉都沒看過...法官說話了

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

何妤玟「認了有新對象」：我的李大仁！　告白成功痛哭…男方吐真心話全場泛淚

超強翻唱《灌籃高手》片尾曲　完美駕馭！網友：唱到心坎裡

消暑聖品！鹿港超夯古早味剉冰　軟Q粉粿＋沁涼剉冰只要30元♥

張新成誇「非常美」！譚松韻秒送眼刀　合唱「無與倫比的美麗＋安靜」好好聽

不要再打了！教訓娃娃給狗狗看　整組嚇壞狂吠超害怕網笑：怕爆

飆速「逆撞開炸」畫面曝！他秒釀5傷變斷片哥：忘記車怎麼開的

20歲G奶實況主羞曝男友5條件　專訪「桃園娜美」記者視線忍不住啦

泰山女外送員停紅燈遭拔鑰匙、砸手機　警速逮怪男強制送醫

禮儀師成實況主…開台露G奶挨批「電子妓女」　桃園娜美忍淚：每晚都哭

假戲真做殺人詐保！男遭撞飛「血濺告示牌」亡　喪夫嫩妻與主謀同居：有了孩子

鳳山幼兒園爆惡師對小孩「掐嘴又扯髮」　媽看監視畫面心碎：以為他說謊不上學

8月嬰「滿臉瘀青」疑遭虐！父痛心求真相…台東縣府出手了

人妻爽壞舊情人…戰到瘀青羞喊「被虐的證據」！隔天下面癢爆：潤滑液有期限？

前十大槍擊要犯遞補桃園市議員　段樹文力辭「警政審查會召集人」

與人夫「線上結婚」嗲傳夢中等你～　網遊小三挨告喊冤：臉都沒看過...法官說話了

日職／張奕首局僅用13球　三振西武獅明星游擊手源田

連恩尼遜另一種老爸！《下一站，托斯卡尼》地表最暖父親

紓困2.0看得到拿不到！高雄「抓龍一條街」超慘　降價求生...一晚只來一客人　　

趁阿嬤熟睡！淡水3歲萌妹「帶狗出門」　 深夜相伴趴趴走

多到不敢用！銀行大出包「帳戶多出720億」　他手抖撥電話：天啊…

隊長馬奎爾鬥毆、襲警還想賄賂遭捕　曼聯：全力配合警方調查

日職／陽岱鋼二軍手感低迷　下三軍與大學隊交流

來趟超養生之旅！南投五星級渡假飯店　俯瞰日月潭做瑜珈太享受

日職／張奕先發戰西武獅！要止5連敗　先發打線出爐

悚！無人月台拍到「無頭人影」　攝影師嚇曝驚悚照：絕對沒修圖

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

社會熱門新聞

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

碩士男酒吧外撿屍…摩鐵客滿帶去公廁硬上！

人妻攜子抓姦　「音樂濕」全裸躺床判賠50萬

碩士生用餐暴斃　死者父慟「司法黑暗」

花30萬找人教訓蔡阿嘎　K哥下場曝光

即／桃園深夜車禍　2車撞爛傳受困

27歲男聯誼溺斃　遊客共游3小時不知情

大嬸開車見沒位　直闖民宅車庫停好走人

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

貴婦「回娘家」找小王！2週激戰14次

人生勝利組為師父散盡千萬　妻離子散

辣妹羞喊：算你便宜　結局反轉

男童滑倒不治　清潔工拖地沒擦乾被判刑

弒母斷頭案改無罪？高院7點QA一次看

更多熱門

相關新聞

人妻攜子抓姦　「音樂濕」全裸躺床判賠50萬

人妻攜子抓姦　「音樂濕」全裸躺床判賠50萬

新竹一名經濟優渥的人夫，與妻結婚25年，卻不安於室，被妻兒當場抓姦在床，兒子氣得拿手機蒐證，妻子也不甘受辱對小三提告。雖人夫與小三雙雙否認，但法官認為，兩人赤裸在床的確已超越一般友人的界線，判裸女小三與人夫應連帶賠償50萬。

貴婦「回娘家」找小王！2週激戰14次

貴婦「回娘家」找小王！2週激戰14次

曾力勸女兒：這個人不要嫁！她搭上絕命飛車死在老公手下

曾力勸女兒：這個人不要嫁！她搭上絕命飛車死在老公手下

才答應正宮斷乾淨！小三轉身傳「下空片」撩人夫

才答應正宮斷乾淨！小三轉身傳「下空片」撩人夫

通姦除罪才獲免訴　小三再約人夫激吻

通姦除罪才獲免訴　小三再約人夫激吻

關鍵字：

外遇潤滑液婦產科

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

蔡淑臻終於鬆口「斷李沛旭8年情關鍵」！

2台變頻冷氣連開2月　她收帳單超想哭

租車去羅東！臨停5分鐘「一回頭汽車消失」

海派酒女被框出場！5男逼跳舞性侵

台灣太極拳傳人約戰徐曉冬　館長開價10萬出場費

「入住第一晚悔了」小資妹扛600萬：重找租屋

陸若決心武統，台撐不過2周！美媒：美軍也抵不過解放軍

「看到葉彥伯眼淚讓我更憤怒」　他轟：把台灣人當白癡？

演藝圈疫情失控…Netflix：中斷所有韓劇製作

求換變頻冷氣「房東已讀沒回」！結局羨炸5千人

2020下半年危機爆發！「12月出大事」預言曝光

夫妻撈回髒小貓　一年變仙氣大眼

連線家裡攝影鏡頭　見兒勒死媽媽

碩士男酒吧外撿屍…摩鐵客滿帶去公廁硬上！

人妻攜子抓姦　「音樂濕」全裸躺床判賠50萬

更多

最夯影音

更多
媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰

媽媽想拍全家福…林志穎騙「都沒空」　一按快門「通通現身」加送100朵玫瑰
帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

帥氣柯基！主人DIY「專屬安全帽」　牠戴上成最萌飆仔...出門超有風

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

37刀弒母無罪！高大成研判有恨意 過程至少要30mins「不可能無感」

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

宥勝3歲兒子撞破頭「渾身是血！」　蕾媽自責落淚：好害怕失去他...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

《以家人之名》尖尖爆氣「你們又不是我親哥」　凌霄轉頭走..子秋追上去：妳別不要我啊...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面