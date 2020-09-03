大通鋪侵犯同行女　他被「掐鳥」仍不停手…一晚壞4次下場曝

▲成年女子葳葳（化名）在國小同學邀約下去綠島潛水，未料途中一日晚上卻遭數度性侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

成年女子葳葳（化名）在國小同學邀約下前去綠島潛水，未料旅途期間卻遭同行的廖姓男子酒後指侵，且過程中廖男完全不顧葳葳身體不適已在廁所狂吐，仍繼續動作。廖男事後辯稱是女生有主動示意，所以他才開始愛撫對方，不過法官不採信他說詞，審結依強制性交罪，處有期徒刑3年4月。全案仍可上訴。

廖男2019年9月透過友人介紹認識女子葳葳，同年10月2日包含2人在內，共計8女3男相約綠島潛水旅遊，其中4女2男還一同入住島上某民宿的大通鋪房間。

當日晚上大家一起於房內飲酒同歡後，葳葳因不勝酒力早早入睡，沒想到隔日凌晨4時許，她突然感覺有人從背後穿進她衣服粗魯摸胸，接著還越摸越下面，觸碰到她下體私密處，直接指侵。

葳葳驚醒後本想拒絕，然卻因酒精效用而無力反抗，僅能以翻身及滾動的方式表達不願意，期間她隱約摸到廖男下體，為了自保有直接掐下去，沒想到對方仍然無感！此時廖男見有機可乘，竟再次以手指撫摸，且當葳葳宿醉身體不適前往廁所嘔吐時，廖男還緊跟在後，手完全沒有要停的意思，甚至葳葳吐完返回床上休息時，他又再次指侵得逞，直到女生用盡力氣猛然坐起，他深怕同房友人發現才作罷。

葳葳當日上午先與同行友人訴說遭侵犯，接著就假裝沒事就去潛水，不過第一潛結束後，她越想越難過直接爆哭，友人見狀便帶著她去警局報案，同時也預定船班提早結束行程。

▲葳葳（化名）潛水完越想越難過，便在友人陪同下前去報警。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

法庭上廖男矢口否認強制性交犯行，辯稱隔天潛水活動前葳葳還有幫他擦防曬油；而廖男的辯護律師則提出質疑稱，若葳葳遭性侵後趕到反感，隔日怎麼還會答應給廖男載或跟他有其他接觸，明顯有違常情。

對此葳葳哭訴回應，表示當下會幫忙擦防曬乳是想先不動聲色，加上大家都在場，她覺得壓力很大所以照做，不過中間有眼神求助。雖然廖男一再強調僅有愛撫，且事發當下葳葳也有主動摟腰、眼神回應，2人還抱著睡，但法官認為這些都是他的卸責之詞，故不採信，又根據葳葳內褲褲底內層斑跡檢測，確實發現與廖男相符的DNA，考量他為逞一時性慾對葳葳猥褻性交，致女方心靈創傷，審結依法判處有期徒刑3年4月。可上訴。

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