　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大通鋪侵犯同行女　他被「掐鳥」仍不停手…一晚壞4次下場曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼性侵,女子,傷心,崩潰。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲成年女子葳葳（化名）在國小同學邀約下去綠島潛水，未料途中一日晚上卻遭數度性侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

成年女子葳葳（化名）在國小同學邀約下前去綠島潛水，未料旅途期間卻遭同行的廖姓男子酒後指侵，且過程中廖男完全不顧葳葳身體不適已在廁所狂吐，仍繼續動作。廖男事後辯稱是女生有主動示意，所以他才開始愛撫對方，不過法官不採信他說詞，審結依強制性交罪，處有期徒刑3年4月。全案仍可上訴。

廖男2019年9月透過友人介紹認識女子葳葳，同年10月2日包含2人在內，共計8女3男相約綠島潛水旅遊，其中4女2男還一同入住島上某民宿的大通鋪房間。

當日晚上大家一起於房內飲酒同歡後，葳葳因不勝酒力早早入睡，沒想到隔日凌晨4時許，她突然感覺有人從背後穿進她衣服粗魯摸胸，接著還越摸越下面，觸碰到她下體私密處，直接指侵。

葳葳驚醒後本想拒絕，然卻因酒精效用而無力反抗，僅能以翻身及滾動的方式表達不願意，期間她隱約摸到廖男下體，為了自保有直接掐下去，沒想到對方仍然無感！此時廖男見有機可乘，竟再次以手指撫摸，且當葳葳宿醉身體不適前往廁所嘔吐時，廖男還緊跟在後，手完全沒有要停的意思，甚至葳葳吐完返回床上休息時，他又再次指侵得逞，直到女生用盡力氣猛然坐起，他深怕同房友人發現才作罷。

葳葳當日上午先與同行友人訴說遭侵犯，接著就假裝沒事就去潛水，不過第一潛結束後，她越想越難過直接爆哭，友人見狀便帶著她去警局報案，同時也預定船班提早結束行程。

▲游泳,自由潛水,潛水,女生,海邊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲葳葳（化名）潛水完越想越難過，便在友人陪同下前去報警。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫Pixabay）

法庭上廖男矢口否認強制性交犯行，辯稱隔天潛水活動前葳葳還有幫他擦防曬油；而廖男的辯護律師則提出質疑稱，若葳葳遭性侵後趕到反感，隔日怎麼還會答應給廖男載或跟他有其他接觸，明顯有違常情。

對此葳葳哭訴回應，表示當下會幫忙擦防曬乳是想先不動聲色，加上大家都在場，她覺得壓力很大所以照做，不過中間有眼神求助。雖然廖男一再強調僅有愛撫，且事發當下葳葳也有主動摟腰、眼神回應，2人還抱著睡，但法官認為這些都是他的卸責之詞，故不採信，又根據葳葳內褲褲底內層斑跡檢測，確實發現與廖男相符的DNA，考量他為逞一時性慾對葳葳猥褻性交，致女方心靈創傷，審結依法判處有期徒刑3年4月。可上訴。

►偷偷分享少女秘密！

【相關新聞】

幫班導改考卷…高中妹遭貼臉磨蹭+摟腰撫背！變態師賠40萬免坐牢

一對一教學伸狼爪！小五童：他摸我尿尿的地方…台中補教師獲緩刑

破窗尋女友…驚見「裸男躺床上」　他頭綠炸！下秒慘遭爆頭破相

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
黑豹離世前發「緊急email」 　漫威總裁1hr後讀到…來不
在8樓激戰辣妹...台南男「才剛來2發」！房門秒打開　她一看
加利科技混充口罩非首樁！　今年3月試圖闖關「MIT」遭攔截
直擊黑心口罩國家隊基地！　加利科技門口告示超諷刺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南投4歲女童遭虐殺埋屍！兇嫌叔曝「曾目擊挖坑經過」：3天就平了

苗栗14歲少女人間蒸發！網戀離家4個月父急尋　他嗆：18歲再還你

大通鋪侵犯同行女　他被「掐鳥」仍不停手…一晚壞4次下場曝

偽劣口罩再爆！南投某藥局賣爛口罩比原廠貴百元…從這來的

殘殺4歲女童埋屍坑曝光！八卦山上「臭雞寮」旁　正義哥怒衝堵人

6槍打爆當鋪大門！玻璃碎滿地...喬債衝突猖狂槍手落網

快訊／基隆大武崙沙灘「男昏倒溺水」　目擊者拉上岸送醫搶救

館長低調出院...警重兵嚴防「第二波奪命攻擊」　外出靠特勤級保鑣

參加田野調查...男大生八通關古道墜谷亡　屏東大學：痛心不捨

南投4歲女童遭殺害！屍埋雞寮旁　屋主一聽嚇傻：完全沒聞到味道

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

4分鐘初階TABATA8招健身菜單　大字伸展+深蹲跳爆汗有感燃脂

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

囚禁少女羅嫌媽媽淚崩道歉了 「不知有暗室...沒把兒子教好」

8旬老農種瓜養孫...3千顆遭棄單　花蓮人「暖心收購」1天內全賣完！

「若二胎是女生」陳小春：我不會偏心！　自曝跟Jasper感情好...應采兒笑了

南投4歲女童遭虐殺埋屍！兇嫌叔曝「曾目擊挖坑經過」：3天就平了

苗栗14歲少女人間蒸發！網戀離家4個月父急尋　他嗆：18歲再還你

大通鋪侵犯同行女　他被「掐鳥」仍不停手…一晚壞4次下場曝

偽劣口罩再爆！南投某藥局賣爛口罩比原廠貴百元…從這來的

殘殺4歲女童埋屍坑曝光！八卦山上「臭雞寮」旁　正義哥怒衝堵人

6槍打爆當鋪大門！玻璃碎滿地...喬債衝突猖狂槍手落網

快訊／基隆大武崙沙灘「男昏倒溺水」　目擊者拉上岸送醫搶救

館長低調出院...警重兵嚴防「第二波奪命攻擊」　外出靠特勤級保鑣

參加田野調查...男大生八通關古道墜谷亡　屏東大學：痛心不捨

南投4歲女童遭殺害！屍埋雞寮旁　屋主一聽嚇傻：完全沒聞到味道

林心如把「嬰兒推車」當行頭，這台不會輸！曝老公霍建華超寵女兒

80年代女神「閃嫁富商」息影　54歲神凍齡「撞臉北川景子」現況曝

G7單場狂轟30分　雷霆多特寫NBA「未經選秀」新秀紀錄

Visa：逾6成台灣人願用手機感應結帳　最愛在超商、搭車使用

不斷更新／潘威倫連2k、米蘭達化解得點圈危機　首局統一0比0中信

失智爸被送安養院：妳不要我了　郎祖筠淚談遺憾「把爸刺身上」

台北市診所冒出野生草泥馬！　飼主曝光...竟是「財富女神」

9m88聽到入圍金曲3大獎哭了！　把高爾宣當勁敵：他很紅啊

反了？臉書、推特、Google聯名反對川普規範社群行政令

成為「落魄貴族」7大原因！買完就忘記價錢　連牙膏都要有品牌

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

社會熱門新聞

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

館長為網紅發聲挨吳宗憲告　獲判緩刑

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

開奧迪「選妃」　麻吉女兒也受害2女逃狼爪

千萬豪宅頂樓凸一塊！　保全李宗瑞違建密室內部曝

即／南投4歲女童「遭殺害埋屍」！

特斯拉害死12歲童　和解換緩起訴

19歲男大生爬八通關「墜200m深谷」亡

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

即／基隆墜樓案件！少年7樓住處墜落　搶救中

14歲少女失聯3月父急尋　他竟嗆：18歲再還你

獨／羅妻供出「還有關鍵筆電」　高雄警飛車打包帶回

更多熱門

相關新聞

答應拍成人片…女學生遭堆高機駕駛「2度蹂躪」崩潰

答應拍成人片…女學生遭堆高機駕駛「2度蹂躪」崩潰

台中一名男子阿義（化名）2018年間與一名女學生小妍（化名）談好要拍成人片，沒想到他以先拍「模擬片」的理由到了小妍租屋處，不顧對方強力掙扎，2度性侵得逞。小妍事後崩潰罹患創傷後壓力症候群，並休學回家休養，法院勘驗各項事證後，依強制性交罪判阿義有期徒刑3年6月，可上訴。

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

羅育祥蓋密室原因曝！專挑少女陪伴

羅育祥蓋密室原因曝！專挑少女陪伴

開奧迪「選妃」　麻吉女兒也受害2女逃狼爪

開奧迪「選妃」　麻吉女兒也受害2女逃狼爪

有證據才認罪！警曝羅嫌專拐未成年少女原因

有證據才認罪！警曝羅嫌專拐未成年少女原因

關鍵字：

潛水綠島性侵指侵防曬酒後愛撫嘔吐

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

渣醫生偷吃1週搞3次！正宮怒「朝臉淋王水」

聖結石瞞妻運毒！聖嫂嘟嘟驚見千元鈔+白粉裝滿袋

保全男「19歲嫩妻」背景曝光　搭線1年就結婚

快訊／巨石強森確診新冠肺炎！妻女也中鏢

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

鬼鬼「泳裝高衩戰袍露腿根」遭嗆好醜

菲籍男飛機上性侵鄰座女　判4年

館長為網紅發聲挨吳宗憲告　獲判緩刑

15歲小小彬升高中了！

22歲妹鬧市遭虐殺蜷縮亡！兇手露惡魔詭笑

「玩膩就處決」酒店淪血腥萬人塚　現在竟變豪華渡假村

22歲網美遭砍16刀放血慘死！渣男家屬撂人叫囂

國一新營段深夜車禍　2女送醫不治

開奧迪「選妃」　麻吉女兒也受害2女逃狼爪

更多

最夯影音

更多
楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ

楊丞琳彈跳床變「魔鬼教練」鄭元暢：不行了！　李佳穎姿勢太撩人…她虧「像拍AV」ＸＤ
囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

囚少女66小時...還拿留言給她看　驚險攻堅畫面曝！警：再動就開槍

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

賓士「左轉硬切入」險撞騎士！　他被嗆騎太快...下秒怒：我直行

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

愷樂沾腥「搶先羅志祥現身」！　神隱近5月無預警「曝光新作品」

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

隋棠嫌老公是難搞新人「毛很多」　談兒童性侵防治：該是直球對決的時候

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面