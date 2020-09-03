答應拍成人片…堆高機駕駛喊：先模擬！她遭「蹂躪2次」崩潰休學

▲台中一名堆高機駕駛違反女學生意願一天2度性侵對方得逞，遭法院判刑3年6月。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／台中報導

台中一名男子阿義（化名）2018年間與一名女學生小妍（化名）談好要拍成人片，沒想到他以先拍「模擬片」的理由到了小妍租屋處，不顧對方強力掙扎，2度性侵得逞。小妍事後崩潰罹患創傷後壓力症候群，並休學回家休養，法院勘驗各項事證後，依強制性交罪判阿義有期徒刑3年6月，可上訴。

判決指出，阿義透過交友軟體認識小妍，雙方因談好拍攝成人片而互相加LINE，結果阿義2018年6月2日晚間9時40分假借拍攝「模擬片」的藉口，前往小妍的租屋處，見對方在講電話有機可乘，不顧小妍用腳踹等方式激烈掙扎，二度性侵對方得逞。

小妍回顧事發經過表示，事發當天她以為阿義會帶合約書來，所以才讓對方進租屋處，沒想到阿義到了之後，竟一直碰觸她的身體，還說想跟她發生性行為，接著不顧她喊著「不要、不願意」強力掙扎，仍指侵得逞，隔了5至10分鐘，阿義又從陽台進入房間，再度將她推到床上性侵，還射精在陰道內。

法院審理後發現，雖然她有部分證詞因為時間久遠而有記憶不清楚的情況，但重點情節都始終如一，且能具體詳述。另外，驗傷報告內容也指出，小妍處女膜有裂痕、陰道也有血絲，顯見她當時確實有抵抗，事後又得了創傷後壓力症候群，每天失眠、作惡夢，案發10天後便辦理休學回家休養，因此採信小妍的說詞。

雖然阿義否認犯行，但台中地方法院認為，擔任堆高機駕駛的阿義犯罪後飾詞狡辯、態度欠佳、不知悔悟，雙方也未能達成和解，依強制性交罪判他有期徒刑3年6月，案經上訴台中高分院，二審認為原判決此部分並無違誤，將上訴駁回。全案仍可上訴。

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