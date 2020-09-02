「時速20撞到後照鏡」車主18天後掰腦震盪　女駕駛傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

28歲的陳姓男子去年9月16日上午10時許與楊姓女駕駛的車輛發生擦撞，車子後照鏡輕微受損，沒想到18天後他跑到派出所報案，聲稱因為上述車禍導致腦震盪，結果一一被證據打臉，還因此吃上誣告罪，最終被桃園地院法官判處有期徒刑2月，緩刑2年，全案仍可上訴。

▲楊女不小心撞到陳男的車，因此官司纏身。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

陳男在判決書中主張，他有對前來現場處理的警員表明受傷，但不是明顯外傷，所以當下對楊女說是小事，願意用2000元和解，至於後照鏡是被撞到無法收折，加上擔心保險無法保固，原廠替換要花1、2萬元，才想當場和解，報案只是浪費彼此時間，「我在警局就跟警員說會去驗傷再提告。」

而楊女證稱，當時她車速不到20公里，是慢慢開過去撞到的，不可能發出巨大聲響，如果有，車子擦撞的痕跡一定會很深，「我連感覺到車子震動都沒有」，事後有下車道歉，也表明願意賠償，是陳男說沒事、車子之後可能會有問題，要求現場賠償3000元，否則請警察來就不只3000元了，「製作完筆錄的當天晚上，他打電話請我去車廠看狀況然後付錢，之後又打電話說要去驗傷，要以1萬元和解，不要的話就法院見。」

負責處理案件的張姓警員則證稱，雖然已經不記得案件處理過程，但按照派出所規定，假如當事人有受傷，包含當下看不出來的傷勢，就不會交由派出所處理，而是由交通隊處理，卷宗的形式也會不一樣，但這起案件是由派出所處理的，可見陳男當時是告知沒有受傷。

▲陳男聲稱有受傷，卻接連被其他證據打臉。（示意圖／123RF，與本案無關）

桃園地院法官進一步檢視雙方車輛的照片，發現陳男白色轎車車身完好，左側後照鏡也沒有變形或明顯擦痕，楊女的車子則是深藍色的，只有右側後照鏡有一處白點，應該是車輛烤漆轉移的痕跡，顯然當時的撞擊力道的確不大。

接著，法官調閱陳男的就醫紀錄，發現當時醫生觀察後也認為他沒有傷勢，且無須用藥，但他積極就診、虛捏不適情形，足以認定有意圖使楊女受到刑事處分，甚至想「以刑逼民」來索討車損賠償，主觀上具誣告犯意，考量到雙方已經和解，最終依法判處2月有期徒刑，緩刑2年。