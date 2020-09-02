　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「時速20撞到後照鏡」車主18天後掰腦震盪　女駕駛傻眼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

28歲的陳姓男子去年9月16日上午10時許與楊姓女駕駛的車輛發生擦撞，車子後照鏡輕微受損，沒想到18天後他跑到派出所報案，聲稱因為上述車禍導致腦震盪，結果一一被證據打臉，還因此吃上誣告罪，最終被桃園地院法官判處有期徒刑2月，緩刑2年，全案仍可上訴。

▲夜間叫車,夜間搭計程車。（圖／ETtoday資料照）

▲楊女不小心撞到陳男的車，因此官司纏身。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

陳男在判決書中主張，他有對前來現場處理的警員表明受傷，但不是明顯外傷，所以當下對楊女說是小事，願意用2000元和解，至於後照鏡是被撞到無法收折，加上擔心保險無法保固，原廠替換要花1、2萬元，才想當場和解，報案只是浪費彼此時間，「我在警局就跟警員說會去驗傷再提告。」

而楊女證稱，當時她車速不到20公里，是慢慢開過去撞到的，不可能發出巨大聲響，如果有，車子擦撞的痕跡一定會很深，「我連感覺到車子震動都沒有」，事後有下車道歉，也表明願意賠償，是陳男說沒事、車子之後可能會有問題，要求現場賠償3000元，否則請警察來就不只3000元了，「製作完筆錄的當天晚上，他打電話請我去車廠看狀況然後付錢，之後又打電話說要去驗傷，要以1萬元和解，不要的話就法院見。」

負責處理案件的張姓警員則證稱，雖然已經不記得案件處理過程，但按照派出所規定，假如當事人有受傷，包含當下看不出來的傷勢，就不會交由派出所處理，而是由交通隊處理，卷宗的形式也會不一樣，但這起案件是由派出所處理的，可見陳男當時是告知沒有受傷。

▲▼示意圖,保健,醫院,社會,陰森,點滴。（圖／123RF）

▲陳男聲稱有受傷，卻接連被其他證據打臉。（示意圖／123RF，與本案無關）

桃園地院法官進一步檢視雙方車輛的照片，發現陳男白色轎車車身完好，左側後照鏡也沒有變形或明顯擦痕，楊女的車子則是深藍色的，只有右側後照鏡有一處白點，應該是車輛烤漆轉移的痕跡，顯然當時的撞擊力道的確不大。

接著，法官調閱陳男的就醫紀錄，發現當時醫生觀察後也認為他沒有傷勢，且無須用藥，但他積極就診、虛捏不適情形，足以認定有意圖使楊女受到刑事處分，甚至想「以刑逼民」來索討車損賠償，主觀上具誣告犯意，考量到雙方已經和解，最終依法判處2月有期徒刑，緩刑2年。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
最強閨蜜「一眼記車牌」立功！昨夜飛奔高雄少女家2人相擁哭了
羅嫌稱「學姊有來打工」！警查出鐵證　恐有其他受害者
蓋密室原因曝！為躲性侵10年刑責　羅嫌密謀「人間蒸發」藏夾層
羅嫌疑給少女餵毒！密室搜出四級毒品　辯「吃抗焦慮藥」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他帶女友吃牛排「看到2字」秒被分手　網友一致認證最妙神招！

打工女戀上人夫半年壞壞12次　正宮聽「深夜熱線」怒討百萬

特製宵夜吐司擺滿「35顆小珍珠」！　4千網友一看崩潰狂嘔

「包裹藏錢」騙過高雄少女爸媽　保全花4個月取信！完整手法曝

密室囚66小時少女「一原因」逃狼爪　保全逼看留言：大家都在找妳

快訊／旗津大汕頭港菲籍船員「打電話落海」　送醫不治

惡狼闖屋強盜性侵害人家庭破滅　逍遙17年遭逮重判12年

「別人不能活嗎？」　桃園男持生魚片刀刺鄰居6刀遭判4年半

幫班導改考卷…高中妹遭貼臉磨蹭+摟腰撫背！變態師賠40萬免坐牢

遠房親戚嗆：不敢保證會怎樣！停車糾紛惹訴訟　公親秒變恐嚇事主

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

不聽話就電妳！套項圈囚禁少女　羅嫌被押送警局：我跟她道過歉

快訊／旗津大汕頭港菲籍船員「打電話落海」　送醫不治

惡狼闖屋強盜性侵害人家庭破滅　逍遙17年遭逮重判12年

「別人不能活嗎？」　桃園男持生魚片刀刺鄰居6刀遭判4年半

幫班導改考卷…高中妹遭貼臉磨蹭+摟腰撫背！變態師賠40萬免坐牢

遠房親戚嗆：不敢保證會怎樣！停車糾紛惹訴訟　公親秒變恐嚇事主

最強閨蜜「一眼記車牌」立功！昨夜飛奔高雄少女家　2人相擁哭了

羅嫌疑給少女餵毒！密室搜出四級毒品　辯「吃抗焦慮藥」　

蓋密室原因曝！為躲性侵10年刑責　羅嫌密謀「人間蒸發」藏身夾層

辦同志毒趴「醫院交易」辯：教安全用藥　型男愛滋管理師下場慘

台南市議員王家貞、李中岑爆料「假三倍券」案 　南檢查無實證簽結

快訊／旗津大汕頭港菲籍船員「打電話落海」　送醫不治

8.8億賣自家豪墅來不及　建商財務缺口露餡！名下商辦遭法拍

LIVE／開放美豬牛、捷克議長訪台後　蔡英文首次上火線受訪

侯友宜：「治安是感受問題」　館長槍擊案必須快速破案

獨／《超偶》女星驚見車內「冒老人笑臉」　下一秒竟險喪命街頭！

徐乃麟爆「早想簽約館長」親邀3次　開價400萬破局：我現在很後悔！

影／奧運會徽史上首次動態呈現　2028洛杉磯「代表無限可能」

惡狼闖屋強盜性侵害人家庭破滅　逍遙17年遭逮重判12年

吳釗燮「台灣高度歡迎捷克」　王毅嗆「付出代價」已引歐盟國不滿

中元普渡「11禁忌」！整箱飲料要拆開...以免好兄弟搶成一團

社會熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

高雄少女案　全台出動200警力

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

高雄少女親曝相處「保全界李宗瑞」驚恐66小時

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

高雄少女「神閨蜜」　一眼記4號碼救命

獨／「保全李宗瑞」性侵2少女要坐牢了！

更多熱門

相關新聞

12歲童走廊奔跑撞傷同學　爸媽賠6萬

12歲童走廊奔跑撞傷同學　爸媽賠6萬

12歲的張姓男童去年3月28日在學校走廊上奔跑，卻在轉角處撞上吳姓男童，導致對方跌倒左手骨折，父母也因此挨告。桃園地院簡易庭認為，張童在事發當時已經超過6歲，應該知道不能在走廊上奔跑，考量到雙方的識別能力，最後將9萬3401元的賠償金額酌減至6萬5381元，全案仍可上訴。

翁亂砸檳榔渣　司機卻多罰3000元

翁亂砸檳榔渣　司機卻多罰3000元

國小畢業男騙倒櫃姐　9天詐305萬

國小畢業男騙倒櫃姐　9天詐305萬

檢察官算錯小女友年齡　他遭重罪起訴

檢察官算錯小女友年齡　他遭重罪起訴

借辣醬打趴鄰桌客　他嗆警：推三小

借辣醬打趴鄰桌客　他嗆警：推三小

關鍵字：

桃園地院誣告罪

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

高雄少女案　全台出動200警力

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

雙颱很猛！　海神將快速增強「可能會太大太強」

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

15歲小小彬升高中了！

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面