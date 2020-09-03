聘金500萬！女方父母嗆「沒錢別結婚」...職業曝光網喊：對方虧大了

▲結婚雖然是2人的事，不過婚前一些細節非常重要。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



實習記者劉雪兒／綜合報導

結婚收聘金雖然是傳統習俗，不過現在不少長輩都只收小聘跟餅錢，當然有時也會遇到要求較高的長輩。就有一名男網友表示，女方家長開出「500萬」高額聘金，甚至看不起他的職業，死咬「沒錢就別結婚」，讓他非常無奈。

一名男網友昨日在臉書粉專《靠北女友my girl》匿名發文表示，「如果遇上女方家長結婚前置作業要求甚多，該如何處理？」原PO指出，對方開出婚宴聘金禮等約快500萬元，女友也覺得不合理，反抗父母結果被罵，「女方家長就是死咬沒錢就別結婚，不想女兒跟我一起吃苦」，對方甚至看不起他從事市場的工作，認為那裡都是「骯髒龍蛇混雜的是非之地」，還數落他的家人不會「教」才只能做市場。

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原PO還補充說，女方父母都出身自台清交知名學府，現職某公家機關主管以上階級，家境富裕，不過他感嘆道「我都不曉得這些人都如此優越感！」

▲女方父母要求500萬元聘金。（圖／ETtoday資料照）



貼文一出，隨即引起網友們熱烈回應，「讓對方家長看看藥物市場的青椒長什麼樣子」、「生米煮成熟飯，再不行就煮兩鍋類推」、「這種親家不結也罷！勢力眼，要求那麼多，也要看她們女兒值那麼多嗎？」、「送一面鏡子去她們家吧」、「五百萬是買斷？」、「傻傻的…市場人都很有實力的」、「做市場的都很會賺」、「我朋友做市場，嫁女兒都送房子陪嫁」、「我知道很多做市場的人都超有錢，這下對方家長虧大了」。

不過也有網友推斷出，對方根本不想把女兒嫁給原PO，「應該就只是不想把女兒交給你，想要你知難而退吧？」、「完全不想嫁女兒給你」、「伍佰就是不想嫁女兒，只想唱歌」、「這價格應該是不想女兒嫁你，純刁難你的而已」、「500萬只是暗示，不想把女兒嫁給你，你真的給的出來，應該會考慮也不會拿」。