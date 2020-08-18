與6年女友分手！他損失130萬嘆人財兩失　網反道喜：便宜...一天才594

▲再見了，逝去的愛情。（示意圖／取自免費圖庫Flickr）



實習記者劉雪兒／綜合報導

男女交往分手後，有時會衍生出錢的問題。一名男網友跟交往6年的女友分手，期間女方用各種理由向他借了130多萬元，如今人財兩失讓他覺得這6年白過了，只好發文尋求慰藉。不過卻有網友反過來跟他道喜，「六年130萬，便宜了」、「才花130萬學教訓很好了啦，划算」。

原PO在《靠北女友my girl》發文感嘆表示，「小弟不才，跟交往6年的女友分手了！這6年來真心覺得白過了...」，因為這6年來，原PO的女友用各種不同理由向他借了130多萬，借的過程他不想提，因為現在與她分手後，這130萬形同丟入海裡，拿不回來了，讓他崩潰上網討拍，希望想前輩能留個幹話，好讓他笑笑轉化心情。

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沒想到文章PO出後，不少網友反過來恭喜他，「花錢消災，化業解厄」、「別人的老婆給你睡了6年啊」、「還好，至少沒賠上整個人生」、「換算下來一天才四捨五入594毛」、「算一算你6年來用了她幾次～～這樣想可能會比較好過一點」、「至少你得到技術」、「代表你收入也高才給得起」、「也睡了6年了」、「6年130萬，便宜了」、「這6年她也很辛苦的找合理的理由跟你借錢，也是辛苦她了」。

不過也有在傷口撒鹽的網友，「人財兩失」、「沒想到你選了這種方式花錢消災」、「火山孝子是你」、「你自己傻要借錢給前女友的」、「幫別人養老婆，斗內了130萬」、「代表女友媽媽感恩你」。

有人安慰原PO，「代表你收入也高才給的起、」「繼續努力賺錢吧，就是花掉而已，別想太多」。