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岳母討「88萬聘金+300盒喜餅」　他all in積蓄娶了：還有160萬桌錢

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▲新人,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲死黨拿出積蓄娶老婆！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「拜託！什麼年代了？還在嫁妝？」一名男網友透露，死黨與女友已論及婚嫁，然而準岳母獅子大開口，要求300份喜餅，以及聘金88萬，讓死黨不知所措。對此，原PO主張，這些錢省下來付頭期款買房，無奈長輩堅持，不給聘金就不讓女兒嫁出去，最後死黨只好拿出畢生積蓄，才終於把老婆娶回家。

原PO在臉書《爆怨公社》仗義執言，「女兒嫁給他好過就行，拿這些喜餅送給不相干的人，何不省起來買需要的家電？」況且婚宴一桌以行情2萬來計算，「80桌就160萬...拿來買房子不是更好？」至於喜餅部分，「以前家裡拿的喜餅根本沒人要吃，都放到壞掉」，因此原PO主張，「現在結婚公證辦一辦就好！」

請繼續往下閱讀...

不過，結婚是兩個家庭的事，牽一髮而動全身，儘管死黨怎麼與準岳母溝通，都只換得一句「不然女兒就不嫁」的答案。無可奈何之下，死黨只好勒緊褲帶，拿著工作5年省吃儉用的錢，拿去娶老婆，接下來還要為婚宴桌錢傷腦筋。

聘金、結婚、提親。（圖／資料照）

▲岳母要求88萬聘金！（圖／ETtoday資料照）

「傳統的觀念真的該改一改！」看見死黨血淋淋的案例，原PO反觀自己的婚姻，他抱著惜福的態度表示，「現在這年代賺錢不易，拿來成家會更好，真的不要花太多錢在婚禮...很有錢那另當別論了！對老婆要好，但錢真的要花在刀口上...我太太當初跟我說錢省著，我們每年一起出國，今年對她很抱歉，病毒的關係無法出國...」

文章曝光後，網友們看法兩極，「還有重男輕女的觀念，真的偏差到讓人傻眼」、「最後他拿著工作5年省吃儉用的錢拿去娶老婆，悲慘的是，現代的離婚率超高」、「有些老人就是死要面子」、「賣女兒的概念」、「我覺得小小的10至20萬，可以接受，感謝女方家長把女兒養大，嫁去你們家，小錢也會造成負擔的話要三思。但是88萬真的有點太離譜了！餅給親戚吃點喜氣也正常，也沒必要這麼多」、「說穿了為了面子問題吧～拿出來氣派大方，日子兩人過的，拿了聘金也要給的起等值嫁妝啊」。

▲▼ 準岳母討88萬聘金+300盒喜餅（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友論戰！（圖／翻攝爆怨公社）

另一派則認為長輩有理，「收聘金，我個人沒覺得不好，也是感恩岳父、岳母大人把另一半拉拔長大的養育之恩，凡是雙方說好就好」、「話說是你朋友娶老婆，這種事情是雙方談好就好，不想給錢可以換下一個啊，不想花錢的最大，反正他女兒如果行情這麼好，自然有人會花錢娶」、「不能只聽單方面的說詞，而且說真的嫁女兒是一件快樂的事情，吃餅是為了分享這份喜悅，還有88萬多嗎？娘家養育女兒花的都不止了，再來有的娘家收多少聘金給多少嫁妝？先問清楚吧」。

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