9吋蛋糕秒嗑光！女友「日喝5杯」...他崩潰：年胖30kg網心疼了

▲暴飲暴食對身體健康會產生不良的影響。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都愛吃甜食，如果沒有克制、胡亂飲食，不但會導致體重飆升，對身體健康也會產生負面的影響。一名男網友就發文表示，女友近期似乎患有暴食症，每天一定要喝5杯飲料，在短短一年內竟從50公斤飆到80公斤；而他為了對方的健康著想而好意提醒，卻反被認為這是嫌棄的表現，讓他相當煩惱。

這名男網友在臉書粉專「靠北女友my girl」上發文表示，他與女友交往後，對方時常暴飲暴食，比方說每天喝5杯飲料、一次嗑光9吋蛋糕，似乎患上了暴食症。由於這樣的飲食方式實在太不健康，女友的體重在短短一年內，從50公斤直線飆升到80公斤。

請繼續往下閱讀...

▲女友體重在短短一年飆增30公斤。（圖／翻攝自Facebook／靠北女友my girl）

原PO無奈表示，一年內胖了30公斤實在很誇張，因此考量到女友的健康，便好心提醒對方應該少吃甜食，豈料這份好意卻被誤會，「變成嫌棄她。」

不少網友看到貼文後，紛紛留言回應，「帶她去檢查看看」、「要喝水啦！代謝掉，這樣是不健康肥胖，應該生病了」、「5杯飲料很不得了欸，這太不健康了」、「她心理應該生病了，建議帶她去就醫」、「會不會是因為別的因素而轉移壓力」、「嚴重暴食，陪她度過、運動」、「需要先同理再慢慢引導她看醫生」。