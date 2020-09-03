8旬翁溪中洗澡…一跌不起沒人知　竹東警鬼門關前成功搶人



▲黃姓老翁日前莫名失蹤，警方最後在溪中找到他。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

一名黃姓老翁日前早晨莫名消失，他的兒子到派出所報案找人，經過多名警力搜尋，才在附近的溪中找到命懸一線的老翁，經送醫後已無大礙，家人也慶幸，還好警方動作快，才能讓老父親順利撿回一命。

黃姓老翁的兒子1日求助北埔派出所，他說早上送早餐到父親家，一直找不到人，但父親的手機及電動代步車仍在家中，擔心行動不便、且罹患老人癡呆的父親恐發生危險，希望警方提供協助。

▲老翁獨自泡在溪水中多時，警方找到他時幾乎失溫到快昏厥。



值班所長瞭解案情後，隨即派遣多名警力前往黃父家附近搜尋，突然發現大湖溪中正躺臥了一名男子，遠看四肢似乎還有微弱反應，不過男子的周邊並無聯外道路且雜草叢生，警方不得其門而入，後在當地居民指引下，才順利接觸到躺臥男子，經確認身分確實為黃男父親。

▲送醫後老翁已無大礙，家人也感謝警方快速找到人。

初步檢視，黃父生命跡象穩定，但因泡水過久，皮膚白起皺，且有失溫現象，幾乎瀕臨昏厥邊緣，119人員趕往現場後，也協助將黃老先生送醫治療，黃老先生目前已脫離險境，無生命危險。

老翁也向警方解釋，他習慣到河邊洗澡，沒想到脫下長褲時意外跌倒，然後就起不來，自己獨躺溪中將近1小時才被找到，黃翁家人心有餘悸表示，如果再晚個十幾分鐘，後果可能不堪設想，非常感謝竹東警方刻不容緩動員尋人，才能讓父親從鬼門關被拉回。

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