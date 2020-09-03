天才女博士「甜美臉蛋」反差萌！家中三代都開掛…網狂讚：戀愛了

▲20歲天才女孩走紅網路。（圖／翻攝自楚天都市報）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北黃岡市一名20歲天才女孩劉可薇走紅網路，她4歲時開始上國小，9歲直接跳級升入國中，12歲讀高中，15歲考上武漢工程大學，現在進入華中科技大學碩博連讀，專業是控制科學與工程。不過，網友卻一面倒被她的清純臉蛋折服，直呼「戀愛了」。

據《楚天都市報》報導，她日前接受採訪時笑稱，「雖然讀書比較早，我挺適應，沒覺得自己比較小，我本科就規劃好讀碩士和博士，今年4月左右，我們學校出了轉博的通知，我就申請轉博，現在也算是圓了我的博士夢，博士階段我對自己有了更高的要求，希望自己在科研上能取得一些成績，所以我要抓緊時間學習。」

沒想到，網友看後全歪樓，一面倒讚女孩超正，「真是個美女」、「漂亮妹妹還這麼厲害，羨慕了」、「好美，完全理想型」、「這妹紙真的是長在了我的審美上，真的好看」、「明明那麼可愛漂亮，還這麼努力」。

▲劉可薇20歲讀博士。（圖／翻攝自楚天都市報）

劉可薇身高157公分，齊劉海長捲髮，是一個長相甜美的可愛女孩。她選擇華中科技大學，是因為外公、舅舅都畢業於此，「雖然讀書比較早，我挺適應，沒覺得自己比較小，大家對我也一直很照顧。」

華中科技大學今年共有新生9000余名，碩士研究生7000余人，博士研究生近2000人。新生中，碩士研究生的平均年紀是23.7歲，其中31名是2000年後出生的學生。博士研究生新生的平均年紀是25.9歲，也有3名「00後」學生。

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