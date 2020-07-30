　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明　屬狗超容易被騙

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲男生,上班族（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲屬蛇聰明絕頂，是你嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

爸媽們都希望孩子能擁有非凡的智慧與天分，竟與生肖有很大關聯？時常分享命理研究的劉金城老師在《金城風水館》分享「十二生肖智商排行榜，太準了」文章，不少生肖外表看起來憨厚，而內心充滿智謀，快點看看你是不是「天人之選」？

第一名：蛇

請繼續往下閱讀...

最大的特點就是智慧，甚至會巧妙的把聰明給偽裝起來，讓大家誤以為他「老實無害」，其實則是腹中錦繡、經綸滿腹，因此蛇在所有生肖裡面，屬是聰明絕頂的人。

第二名：鼠

屬鼠的人具超強洞察力，能夠一眼就洞悉事情發展的常理和客觀規律，還能夠先發制人，根本是是聰明人裡面的聰明人，唯獨一個缺點，有些陰險的味道在裡面。

第三名：牛

可別以為屬牛的人就憨厚老實！其實屬牛的人非常擅長謀劃，很懂得為自己謀劃未知的出路，可別被他們老實的外表給騙了！

第四名：馬

大家印象中，馬的體型健壯，全身上下所有的位置也優雅和諧，當然大腦的功能自然也不容小覷的全面性，有任何疑難雜症，就交給屬馬的人去想吧，他們可是很中用的！

第五名：猴

猴子每天樹上跳上跳下，說是猴精一點也不為過，屬猴的人從來不吃虧，就算是偶爾的利益讓步，除非是他們心甘情願，否則絕對不可能讓你占到便宜。

第六名：羊

屬羊的人最出眾的是領悟能力，對任何事情看得透徹，是十二生肖中比較聰明的人，只是屬羊的人雖然看得很準卻不擅長謀劃，所以稱不上是大智慧，但是自保還是沒有問題的。

▲團隊（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲屬羊的朋友，在團隊中領悟領超強！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

第七名：豬

屬豬的人頭腦非常靈活，只要是他們願意轉動自己的大腦，就一定可把問題處理妥當。可惜的是屬豬的人不願意多想，總是懶得轉動自己的大腦。

第八名：兔

屬兔的人就是隨機應變能力超強的人，不過小心有時候容易莽撞，因此讓人頭疼。

第九名：虎

看似聰明的屬虎的人在智商的上有那麼一點輕浮的意味，要不是和他們相處的時間長，可能還真的以為他們聰明了，其實他們只不過是為了一些原因而故作聰明罷了。

第十名：龍

威嚴的外表，可惜沒有一顆洞察和體悟的內心，不過屬龍的人時常都誤會別人，因此讓人不想親近。

第十一名：雞

屬雞的人實在是老實人，總是按照自己的想法去推斷別人的想法，殊不知屬雞的人其實最實在啦，因此常常陷入被騙，建議以後對別人說的話，多保存一份懷疑。

第十二名：狗

屬狗的人行動能力超強執行能力也強，就是不太懂得怎麼去懷疑別人，或許是因為太容易信任人，因此常常受騙上當。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
高雄最南區不是林園！李眉蓁發言人反擊：陳其邁你知道嗎　王浩宇
美中升級熱戰「真正危險在台灣」　BBC：北京急奪島當核潛艇基
半癱女慘被性侵 「還被逼角色扮演 」　她一碰到水電工身體清醒
從小搭頭等艙、到校前腳不落地…半島酒店董事千金徵男友　驚人條
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明　屬狗超容易被騙

藍議員揭「韓國瑜復出」真相：一家台灣四處拚經濟

這種可以嫁！盤點「婚後最顧家」星座男Top3　第3名家事一手扛…甜到爆炸

季風低壓影響「2縣市大雨特報」　吳德榮曝下週成颱機率：大氣轉趨不穩定

政府何不「5券合發」3600？　網友曝一定要「分開發」秘辛

動滋券中獎人點入查詢店家「畫面超傻眼」　業者反映：我們也很困擾

客庄券竟可配眼鏡、吃牛排！他問號「跟客家有啥關係？」　網一句破真相

「這種台灣太太最好不要」…她抱怨日本公婆被陌生人告狀　網看傻：他喜歡你老公？

夾娃娃驚見蟑螂山！爬滿白牆「抓到300隻」換大強　網一看背超癢：起飛了

文化部終止4500萬公視委託案！李永得親說明：暫停是最有力的辯解

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

熊熊遭爆懷孕10周！　牽手「特斯拉男」、0遮掩逛IKEA

《棒棒堂》小煜「曬合照放閃」宣布結婚　閃娶正妹護理師：她是我的女王！

《我的婆婆》許傑輝大露冰塊腹肌勾引　鍾欣凌傻爆眼大罵：這個老色鬼

海芬配對林柏昇「龜首這樣摸」　KID傻眼拒組CP：我真的不行！！

騎士綠燈剛起步與左轉汽車碰撞　「直行車是對的」...副駕：他騎很快

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明　屬狗超容易被騙

藍議員揭「韓國瑜復出」真相：一家台灣四處拚經濟

這種可以嫁！盤點「婚後最顧家」星座男Top3　第3名家事一手扛…甜到爆炸

季風低壓影響「2縣市大雨特報」　吳德榮曝下週成颱機率：大氣轉趨不穩定

政府何不「5券合發」3600？　網友曝一定要「分開發」秘辛

動滋券中獎人點入查詢店家「畫面超傻眼」　業者反映：我們也很困擾

客庄券竟可配眼鏡、吃牛排！他問號「跟客家有啥關係？」　網一句破真相

「這種台灣太太最好不要」…她抱怨日本公婆被陌生人告狀　網看傻：他喜歡你老公？

夾娃娃驚見蟑螂山！爬滿白牆「抓到300隻」換大強　網一看背超癢：起飛了

文化部終止4500萬公視委託案！李永得親說明：暫停是最有力的辯解

凱利教訓「作弊仔」遭判8場禁賽　相當於被禁賽22場

中方不讓步！　歐中第8次經貿談判「投資協定流局」

盤點夏天「消暑」包包！奶油灰托特好萌　男友的藍天白雲手袋，女生也想搶來用

落網命運差很大！連千毅出N招「求交保」都被打槍　律師搖頭：近乎弱智

包裹上印「中國郵政」美農業部著手調查神秘種子　中外交部回應了

三酸甘油酯太高怎麼辦？搞清楚「這些事」就會降下來

12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明　屬狗超容易被騙

藍議員揭「韓國瑜復出」真相：一家台灣四處拚經濟

女友改口交過4個！男報復逼「與狗壞壞」結束換他上　過程全錄：傳給爸媽看

馬林魚新增1人確診！累積18人染疫　本周比賽全取消

受眼袋困擾！她決心做醫美手術　醒來見「像軟糖的脂肪」她驚：噁

生活熱門新聞

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

小姐妹來取餐！「外送員小動作」暖炸了

夾娃娃驚見蟑螂山！爬滿白牆背超癢

他查動滋券合作店家超傻眼　驚見「全台迪卡儂都可用」

中頭獎敢「公開領獎」？網曝4種超危險下場

渣夫搞外遇！她「大整私密處」復仇

何不5券合發3600？網：一定要分開

她買火車對號座竟有人　「大小姐」瞪10秒亮出車票尷尬了

抱怨公婆被告狀　網：關他屁事

客庄券能配眼鏡、吃牛排？網點破盲點

動滋券點入查詢店家超傻眼　業者：我們也很困擾

更多熱門

相關新聞

億元中獎人男女大不同！　面相、星座、生肖、職業全曝光

億元中獎人男女大不同！　面相、星座、生肖、職業全曝光

台灣彩券公司今（29）日公開億元中獎人男性、女性的面相、生肖、星座與購券習慣等資訊，從2014年起至今年6月已累積超過150位億元中獎幸運兒，其中男生長相大器，女生面容小巧，而共同特徵則有5個，包括厚唇、耳垂大、雙眼皮、額頭高／寬、蒜頭鼻。

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

威力彩飆31億！台彩曝2生肖中頭獎機率最高

「3生肖」7月底前超旺！買張威力彩搏翻身

「3生肖」7月底前超旺！買張威力彩搏翻身

威力彩衝25億！命理師曝「4生肖」有吉星

威力彩衝25億！命理師曝「4生肖」有吉星

威力彩飆25億！「3生肖」財運旺爆

威力彩飆25億！「3生肖」財運旺爆

關鍵字：

生肖聰明天才

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

被父逼發「沒上建中」傳單！他崩潰拔髮…萬人哭

裸拍族入侵IKEA賣場　女網友豪曬4張裸照

兒子腿遭踩斷直播痛哭　館長聽完對方解釋火大了　

元元被爆「裝呆雙面人」5正妹抖私下面目

超瞎旅行社「安排藍洞浮潛」真相傻眼

新竹火爆對決！騎士脫褲修竿校車司機

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

威力彩31億2注均分！2張頭獎獎券曝光

《炮仔聲》18禁橋段　網尷尬：跟奶奶一起看

《屍速列車》女星胰臟癌病逝

示範手遊課金！推坑哥「史上最貴截圖」

半島酒店董事千金徵男友　驚人條件曝光

遭性侵還逼角色扮演　她觸碰到水電工清醒了

大陸抽砂船來台灣盜砂：當軍艦靶船擊沉

18歲膀胱路中作畫！留6m鬼畫符

更多

最夯影音

更多
同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳

同事想陷害前輩把特殊餐丟掉　前空姐爆料職場陰暗：像甄嬛傳
買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

買鵪鶉蛋放太久「晚上聽到怪聲」　20隻小鵪鶉孵出！網PO文求認養

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

貼身直擊溫馴鱷魚小孩都可以摸　觸碰「害羞領域」開心到翹屁屁

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

驚悚影片曝！酒駕累犯衝進候車亭　23歲護理師遭撞「多處骨折」命危

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

專業！色柴海邊「緊貼比基尼妹」 網讚神助攻：養狗千日用在一時

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面