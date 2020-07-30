12生肖智商排行！前3名外表老實又聰明　屬狗超容易被騙

▲屬蛇聰明絕頂，是你嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

爸媽們都希望孩子能擁有非凡的智慧與天分，竟與生肖有很大關聯？時常分享命理研究的劉金城老師在《金城風水館》分享「十二生肖智商排行榜，太準了」文章，不少生肖外表看起來憨厚，而內心充滿智謀，快點看看你是不是「天人之選」？

第一名：蛇

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最大的特點就是智慧，甚至會巧妙的把聰明給偽裝起來，讓大家誤以為他「老實無害」，其實則是腹中錦繡、經綸滿腹，因此蛇在所有生肖裡面，屬是聰明絕頂的人。

第二名：鼠

屬鼠的人具超強洞察力，能夠一眼就洞悉事情發展的常理和客觀規律，還能夠先發制人，根本是是聰明人裡面的聰明人，唯獨一個缺點，有些陰險的味道在裡面。

第三名：牛



可別以為屬牛的人就憨厚老實！其實屬牛的人非常擅長謀劃，很懂得為自己謀劃未知的出路，可別被他們老實的外表給騙了！

第四名：馬



大家印象中，馬的體型健壯，全身上下所有的位置也優雅和諧，當然大腦的功能自然也不容小覷的全面性，有任何疑難雜症，就交給屬馬的人去想吧，他們可是很中用的！

第五名：猴



猴子每天樹上跳上跳下，說是猴精一點也不為過，屬猴的人從來不吃虧，就算是偶爾的利益讓步，除非是他們心甘情願，否則絕對不可能讓你占到便宜。

第六名：羊



屬羊的人最出眾的是領悟能力，對任何事情看得透徹，是十二生肖中比較聰明的人，只是屬羊的人雖然看得很準卻不擅長謀劃，所以稱不上是大智慧，但是自保還是沒有問題的。

▲屬羊的朋友，在團隊中領悟領超強！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



第七名：豬

屬豬的人頭腦非常靈活，只要是他們願意轉動自己的大腦，就一定可把問題處理妥當。可惜的是屬豬的人不願意多想，總是懶得轉動自己的大腦。

第八名：兔

屬兔的人就是隨機應變能力超強的人，不過小心有時候容易莽撞，因此讓人頭疼。

第九名：虎

看似聰明的屬虎的人在智商的上有那麼一點輕浮的意味，要不是和他們相處的時間長，可能還真的以為他們聰明了，其實他們只不過是為了一些原因而故作聰明罷了。

第十名：龍

威嚴的外表，可惜沒有一顆洞察和體悟的內心，不過屬龍的人時常都誤會別人，因此讓人不想親近。

第十一名：雞

屬雞的人實在是老實人，總是按照自己的想法去推斷別人的想法，殊不知屬雞的人其實最實在啦，因此常常陷入被騙，建議以後對別人說的話，多保存一份懷疑。

第十二名：狗

屬狗的人行動能力超強執行能力也強，就是不太懂得怎麼去懷疑別人，或許是因為太容易信任人，因此常常受騙上當。