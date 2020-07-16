超能力少女？16歲當記者「一天寫2000首詩」　扯爆內幕曝：爸爸很猛

▲16歲「天才少女」與父親合照。（圖／澎湃新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一名16歲「天才少女」近日備受關注，據指她日均能寫300首詞牌、2000首詩及1.5萬字小說，還在2年內出版3本書，而且小小年紀已經是一家雜誌社「記者」和新聞網站區域運營中心的負責人。不過有網友質疑，「憑一己之力可以輕鬆超越唐宋八大家，難道這是當代詩聖？」對此，女孩父親作出神回應。

據《澎湃新聞》報導，少女名叫岑某諾，資料顯示是浙江慈溪人，已出版《中國青少年經典詩詞集》、《岑某諾詩詞666首》等書籍，同時還有記者和多個品牌創始人的頭銜。此外，網上流傳多段岑某諾不同時期的演講片段，號稱「認識岑某諾，成功不會犯錯。認識岑某諾，你將魅力四射」。

▼ 岑某諾出版的作品。（圖／澎湃新聞）

不少網友對岑某諾的經歷表示質疑，「憑一己之力可以輕鬆超越唐宋八大家，難道這是當代詩聖？」、「乾隆一輩子寫了四萬首，這二十天就趕上了」，又形容其演講片段是「『聽懂掌聲』傳銷式的演講風格」，還有人諷刺「女孩身上流淌著『南派傳銷』的貴族血統」。

岑某諾的資料顯示其在「中國國際新聞雜誌社」供職，是一名記者及「紹興運營中心」的副主任。經過查證，原來「紹興運營中心」的公司法人代表就是她的父親岑剛燦，而「中國國際新聞雜誌社」的社長郝江華承認岑某諾確是旗下員工，但從未見過面。

值得一提是，「中國國際新聞雜誌社」網站首頁上列出的各省級地方頻道，絕大多數都沒有沒有實質的新聞內容，網站上提供的電話，打過去是是位於北京亦莊的一間商場店鋪。

此外，網站有標明備案號為「京ICP備11010001號-1」，但經翻查北京市通信管理局的系統，網站及該備案號都不存在。對此，郝江華解釋，「中國國際新聞雜誌社」是在香港註冊備案，「因為在香港當地備案了，就不需要在中國內地備案了。」

▲岑某諾的資料顯示其在「中國國際新聞雜誌社」供職。（圖／澎湃新聞）

另外，岑某諾的文章中還提到，「志願者們在村委書記岑炎權爺爺的帶領下，真是歷經了千辛萬苦，我特別感動，非常心疼他們。因此，我也把我自己寫​​的書《岑某諾詩詞666首》《煙花散漫橋人心》，以及爸爸公司的產品如清麗瑯舒緩液捐給了村里。」通過查詢工商資料「如清麗瑯」這一商標歸屬於紹興到位文化傳播有限公司，其法人代表為岑剛燦。

針對岑某諾超乎常人的能力，岑剛燦強調是真實，沒有誇大的成分！他進一步指出，女兒喜愛學習，特別是詩詞，也喜歡把經歷寫下來，「她如果靜心寫詩，2000首沒有問題。但我們也沒有去突破，我想好好寫一天寫2500首、3000首也不一定。我在家看她寫作的，情況我都清楚。」

岑剛燦更稱，女兒在各地進行公開演講已有2年多時間，例如2018年時曾受到東南亞一帶一路企業商會會長邀請，在新加坡企業論壇上演講，去年暑假，岑某諾有開設課程，教授其他的青少年寫詩、演講，受到不少家長歡迎。