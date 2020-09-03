女看護餵飯狂塞！病患「喉嚨卡住」吐白沫缺氧昏迷　她下場慘了

▲三軍總醫院駱姓女看護對病患沒有適量餵食造病人迄今昏迷不醒而涉過失傷害罪嫌被士林檢方起訴。（圖／CTWANT提供）

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台北市一名駱姓女看護，在內湖三軍總醫院照顧因腿傷住院的羅姓男子，餵食時竟沒注意飯菜卡在病患喉嚨仍繼續餵食，導致羅男口吐白沫，經醫師急救徒手從喉嚨挖出飯粒，但羅因噎到腦缺氧仍昏迷，士林地檢署調查後，將駱女依涉嫌過失傷害起訴。

起訴書指出，駱姓女看護是58歲的大陸來台新住民，自去年6月19日照顧羅姓男子，她同月21日中午，餵羅吃完第1碗飯菜，轉身要拿第2碗時，聽到羅大叫，講話聲音怪怪的，駱女詢問是否遭飯菜噎到，隨即幫忙拍背，當羅男說「好了」後沒多久就口吐白沫。駱辯稱，餵食過程很注意，並沒有過失。

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檢察官傳喚醫師和護理師作證，發現駱餵食時，每次份量都是滿滿的一整湯匙，經駱女呼救後，抽痰的機器抽出來的都是飯粒，住院醫師看到駱喉部有食物，徒手挖出來飯粒，顯示駱女餵食速度太快，致羅沒有咀嚼就吞下肚，飯粒卡在喉嚨。

起訴指出，看護人員應以適當速度餵食適量飯菜，而駱女未注意羅是否已完全吞嚥，又再餵食下一口，而羅嗆咳噎到後，經急救無效，演變成缺氧性腦病變而昏迷不醒。駱女涉犯過失傷害罪。

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