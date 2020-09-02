求償296億！麥當勞涉「種族歧視」　52加盟商聯手提告

▲美國麥當勞又挨告。（圖／nonstandardmcd推特）

圖文／CTWANT

美國麥當勞（McDonald's）今年第三次因種族歧視挨告，這次是52名前非裔加盟商聯手告上法院，指控麥當勞拒絕給他們與白人加盟商同等的機會，導致他們的營收差距高達美金70萬元（約台幣2072萬元），所以要向麥當勞求償美金1億元（約台幣296億元）。

綜合《CNBC》、《NPR》報導，這起聯邦訴訟案是在伊利諾伊州（Illinois）提出，52名非裔原告聲稱麥當勞讓他們的店開在低收入區，導致他們需要付出更多的保險成本，但銷量卻較低。訴訟內容指出，原告的平均年收入為美金200萬元（約台幣5921萬元），比麥當勞在2011年至2016年期間的全國平均收入少了整整70萬元；若和2019年相比更是少了90萬元（約台幣2664萬元）；若扣除必需成本，平均每一位被告的損失約為400至500萬元（約台幣1.1至1.4億元）。

代理律師費拉羅（James Ferraro）對此表示，麥當勞店面收入取決於地理位置，和是否美味毫無關係；原告也指控麥當勞提供了誤導性的預測、說服他們購買較差的特許經營權，並否認給白人特許經營者提供了更好的地理位置。

麥當勞的非裔加盟商在1998年有377間，是數量最多的時候，但到了今年全球加盟店增加一倍，非裔加盟商卻減少到只剩186間。不過，麥當勞對指控內容全盤否認，7月下旬還宣傳最新的企業精神是多元化、包容性；但今年才過8個月，麥當勞就被以種族歧視提告三次，不知企業精神究竟是口號還是真的有實踐。

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