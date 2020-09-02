保全李宗瑞「下藥性侵」2少女餵精　情趣內衣被搜出：對不起媽媽

圖、文／CTWANT

高雄14歲劉姓少女日前搭乘高鐵至新竹後失聯，在警民合作下，終於在昨（1日）上午尋獲；而將少女帶走的羅姓主嫌因有2次下藥迷姦的紀錄，因此又有「保全界李宗瑞」惡名，過去種種惡行也被起底。案發後，羅男透過鏡頭表示，「我對不起我媽媽。」

羅姓男子2018年就下藥性侵2名少女，一審被合併判刑10年。判決書指出，羅男在網路上刊登打工資訊，2018年5月5日約了A未成年少女見面實習拍照，接著在飲料內摻入動物用麻醉藥品美托咪定（medetomidine），下藥性侵得逞。

▲下藥性侵2少女餵精！警搜出「情趣內衣」母全見證 保全李宗瑞：對不起媽媽。（圖／CTWANT提供）

幾天後，羅男以相同的招數對C女，先叫C女換上情趣內衣（含肚兜及絲襪），再將摻藥的飲料給她喝，沒想到進行到一半，C女突驚醒；羅男哄騙要C女不要叫，才要把衣服還給她。後來2人到車上後，C女再度陷入昏迷，羅男趁此時打手槍，並將精液餵入C女的嘴裡，再度性侵得逞。

當時警方在住處搜出偷拍的手機、犯案用的電腦、安眠藥以及情趣內衣，經羅男母親同意，把證物全帶走。一審羅男被判刑10年，全案上訴中。沒想到上訴期間，羅男似乎又故技重施，略誘高雄劉姓少女，把人囚禁在夾層密室66小時。

劉姓少女經檢查後，血液中無藥物反應，也無性侵痕跡，至於其他詳細細節仍需警方進一步釐清。事發後，羅男面對記者追問，僅回一句「我對不起我媽媽」，並拒絕夜間偵訊；今（2日）一早，羅男已被移送至高雄地檢署進行複訊。

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