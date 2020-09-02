　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

保全李宗瑞「下藥性侵」2少女餵精　情趣內衣被搜出：對不起媽媽

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖、文／CTWANT

高雄14歲劉姓少女日前搭乘高鐵至新竹後失聯，在警民合作下，終於在昨（1日）上午尋獲；而將少女帶走的羅姓主嫌因有2次下藥迷姦的紀錄，因此又有「保全界李宗瑞」惡名，過去種種惡行也被起底。案發後，羅男透過鏡頭表示，「我對不起我媽媽。」

羅姓男子2018年就下藥性侵2名少女，一審被合併判刑10年。判決書指出，羅男在網路上刊登打工資訊，2018年5月5日約了A未成年少女見面實習拍照，接著在飲料內摻入動物用麻醉藥品美托咪定（medetomidine），下藥性侵得逞。

▲▼下藥性侵2少女餵精！警搜出「情趣內衣」母全見證　保全李宗瑞：對不起媽媽。（圖／CTWANT提供）

▲下藥性侵2少女餵精！警搜出「情趣內衣」母全見證　保全李宗瑞：對不起媽媽。（圖／CTWANT提供）

幾天後，羅男以相同的招數對C女，先叫C女換上情趣內衣（含肚兜及絲襪），再將摻藥的飲料給她喝，沒想到進行到一半，C女突驚醒；羅男哄騙要C女不要叫，才要把衣服還給她。後來2人到車上後，C女再度陷入昏迷，羅男趁此時打手槍，並將精液餵入C女的嘴裡，再度性侵得逞。

當時警方在住處搜出偷拍的手機、犯案用的電腦、安眠藥以及情趣內衣，經羅男母親同意，把證物全帶走。一審羅男被判刑10年，全案上訴中。沒想到上訴期間，羅男似乎又故技重施，略誘高雄劉姓少女，把人囚禁在夾層密室66小時。

▲▼下藥性侵2少女餵精！警搜出「情趣內衣」母全見證　保全李宗瑞：對不起媽媽。（圖／CTWANT提供）

劉姓少女經檢查後，血液中無藥物反應，也無性侵痕跡，至於其他詳細細節仍需警方進一步釐清。事發後，羅男面對記者追問，僅回一句「我對不起我媽媽」，並拒絕夜間偵訊；今（2日）一早，羅男已被移送至高雄地檢署進行複訊。

延伸閱讀
急救狂讚漂亮死了可惜！溺水正妹「要跟他一輩子」夢中交纏　年輕醫下場曝
軟爛尪車震女粉絲！不孕女星「原諒還幫選妃」：每人只能做一次　她懷上第二胎
影／「保全界李宗瑞」囚少女66小時　看網留言超得意：大家都在找妳！　

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
最新攻堅影片曝！撬天花板尋少女　警揭詭異舉動：他找裝潢師設密
快訊／密室囚禁少女66小時！「保全李宗瑞」遭聲押
66小時只吃一餐！父親曝光少女「囚禁生活」：見到閨蜜抱著哭
一張圖驚現梅莎、海神「手牽手」　鄭明典：還是臍帶關係
快訊／新版護照封面曝光！2樣字體放大
囚禁高雄少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」檢將聲請羈押
20多歲女溺水亡！醫急救「狂讚她漂亮」：走掉好可惜　超慘下場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

一對一教學伸狼爪！小五童：他摸我尿尿的地方…台中補教師獲緩刑

警專畢業生溺水生命跡象恢復穩定！曾一度命危…院方：求生意志強烈

快訊／密室囚禁少女66小時！　「保全李宗瑞」遭聲押

保全李宗瑞「下藥性侵」2少女餵精　情趣內衣被搜出：對不起媽媽

最新攻堅影片！撬天花板尋少女　警揭詭異舉動：他找裝潢師設密室

女大生被「海陸乾哥」強壓絕望　最後手札曝：我不知怎相信別人

新北19歲男喝茫持辣椒水隨機亂噴　倒楣騎士眼紅腫淚直流

板橋毒蟲暗夜攜槍躲飯店　拒捕撞警遭破窗...車上「百寶袋」曝光

新莊21歲嗜賭男暗夜遇襲　4煞為50萬元持刀猛砍「給他教訓」

66小時只吃一餐！少女曝「囚禁生活」不敢吵鬧　父怒：盼從重量刑

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

高嘉瑜探望「獻唱隱形的翅膀」！　館長躺病床聽歌...表情逐漸母湯

楊丞琳拿遙控器當麥狂飆歌　被CUE唱李榮浩的歌...大喊「Excuse me」

高雄少女被藏「2坪密室夾層」！房內僅1床1冰箱　全台出動200警力

不聽話就電妳！套項圈囚禁少女　羅嫌被押送警局：我跟她道過歉

《我的婆婆》鍾欣凌內心戲大爆發　拉壞車門扣手...雨中狂奔

一對一教學伸狼爪！小五童：他摸我尿尿的地方…台中補教師獲緩刑

警專畢業生溺水生命跡象恢復穩定！曾一度命危…院方：求生意志強烈

快訊／密室囚禁少女66小時！　「保全李宗瑞」遭聲押

保全李宗瑞「下藥性侵」2少女餵精　情趣內衣被搜出：對不起媽媽

最新攻堅影片！撬天花板尋少女　警揭詭異舉動：他找裝潢師設密室

女大生被「海陸乾哥」強壓絕望　最後手札曝：我不知怎相信別人

新北19歲男喝茫持辣椒水隨機亂噴　倒楣騎士眼紅腫淚直流

板橋毒蟲暗夜攜槍躲飯店　拒捕撞警遭破窗...車上「百寶袋」曝光

新莊21歲嗜賭男暗夜遇襲　4煞為50萬元持刀猛砍「給他教訓」

66小時只吃一餐！少女曝「囚禁生活」不敢吵鬧　父怒：盼從重量刑

網路上拍賣空軍機密資料開價1萬6000　軍方啟動調查真偽

新護照規費一樣1300！　沒過期可換新版、舊版可續用

封貴賓犬當空軍上將！泰王「蕩奢生活砸爛老爸聲望」　家務事全被女人填滿

豪墅達人代售58吋豪華遊艇　價格曝光「賠售1980萬」爆熱議！

香港破獲走私「託運寵物」　3運輸籠扔海裡15貓狗溺斃

一對一教學伸狼爪！小五童：他摸我尿尿的地方…台中補教師獲緩刑

台彩中秋加碼3.8億！大樂透加開百萬百組　新玩法獎金最高翻3倍

可意念打字！　陸億級神經元類腦「超級電腦」發表

「梅西人生」上演！　德甲瘋狂球迷募資9億想簽下球王

把醫師當笨蛋！差額醫材「重新包裝」偷跑…美女醫開炮：根本玩文字遊戲

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

社會熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

高雄少女案　全台出動200警力

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

高雄少女親曝相處「保全界李宗瑞」驚恐66小時

台61線工程車遭撞！駕駛頭身分離屍塊噴飛

囚禁少女66小時！羅嫌傳自招「隔衣磨蹭」

高雄少女失聯66hrs「早有警覺」

快訊／高雄少女密室現場曝光！失聯66hrs　只有1隻鯊魚玩偶陪伴

高雄少女「神閨蜜」　一眼記4號碼救命

性侵交保就認識高雄少女　保全李宗瑞：對不起媽媽！

更多熱門

相關新聞

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

夢多又交新女友！大街上反覆親喇

40歲日籍男星大谷主水（夢多），近日以《地球的慶典》節目，入圍第55屆金鐘獎「生活風格節目主持人獎」。8月26日入圍名單公布當天，本刊直擊，夢多與身材姣好的酒窩正妹Evelyn約會，熱戀中的兩人數度互換唾液，還一時慾火難耐，連番公開上演摸胸、抓屁股的親密互動，絲毫無畏路人側目。

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

主嫌對話刪光　警追是否有其他人受害

主嫌對話刪光　警追是否有其他人受害

高雄少女原來早有警覺　假意順從

高雄少女原來早有警覺　假意順從

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

高雄少女疑遭下藥軟禁恐怖密室　2次性侵都在這裡幹的

郭富城衰老照片曝光！本尊：無P圖

高雄少女案　全台出動200警力

高雄少女被套項圈囚密室66hrs　驗傷結果出爐！

保全李宗瑞擁獨棟豪宅　靠媽成包租公

20警房裡搜3次　高雄少女：想回家

館長遇襲前瞎說　害慘全台養蝦艱苦人　蝦價跌新低

雙颱很猛！　海神將快速增強「可能會太大太強」

包偉銘子開車撞5機車　婦求償1500萬結果曝

歐陽娜娜被起底「五五身無P照」！

女兒偷看電視險被抓　牠拍桌提醒

羅男曾性侵2少女　警上門母全程見證

15歲小小彬升高中了！

高雄少女親曝相處「保全界李宗瑞」驚恐66小時

郭雪芙小三扶正！穩交孫其君過夜

更多

最夯影音

更多
高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄

高雄少女尋獲！被藏在密室夾層　「保全李宗瑞」略誘罪押回高雄
狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

狠心女開特斯拉「棄養老拉拉」！ 牠遭趕下車項圈被拔掉等到天黑

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《我的婆婆》鍾欣凌遭女兒騙250萬　心酸流淚道別：媽媽已經沒有錢給妳了

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

《以家人之名》為什麼被拋棄的都是我..　子秋爆發吐委屈：我特別特別地丟臉

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

孟耿如驚喜擁抱劉以豪　黃子佼站旁邊大吃醋「抱我」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面