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羅嫌稱「學姊有來打工」！警查出鐵證...恐有其他受害者

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▲▼ 有「保全界李宗瑞」之稱專門誘拐少女的嫌犯羅育祥。

▲有「保全界李宗瑞」之稱專門誘拐高雄少女的嫌犯羅育祥，被警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

有「保全界李宗瑞」之稱專門誘拐少女的嫌犯羅育祥，3天前以「電競陪玩師」打工可轉正職為由，寄送手機、現金給高雄14歲少女，誘騙少女搭高鐵北上後，將少女藏匿新竹66小時之久，所幸少女平安獲釋！羅嫌落網後，專案小組查出，羅嫌引誘少女北上時，曾對少女秀出至少另外多名少女的照片及匯款紀錄，說服少女：「你看這些學姊也上來打工，也收到錢，你上來有伴」，因此讓少女卸下心房搭車北上，專案小組不排除有其人受害，將擴大追查。

年僅31歲的羅育祥，2018年以打工實習的機會，誘騙國中少女求職後，下藥迷昏性侵，由於犯案時，羅育祥擔任保全工作，被外界諷為「保全界李宗瑞」。

檢警專案小組昨在新竹不到3坪大的夾藏屋找到少女，並逮捕嫌犯羅育祥後，持續追查，發現今年5月初，羅育祥重施故技，和想要打工的高雄14歲少女在網路認識後，先吸引少女當電競陪玩師，並以超商ibon點對點方式匯款200至1000元不等的零用錢。

▲▼ 有「保全界李宗瑞」之稱專門誘拐少女的嫌犯羅育祥。

▲誘拐少女的主嫌羅育祥被警方逮捕，帶回高雄偵辦。（圖／翻攝畫面）

專案小組調查發現，羅嫌在匯款時，為了避免被警方追查，以一名60多歲的蘇姓婦人身分證匯款給少女。

此外，由於羅嫌有妨害性自主的前科，雖然獲救的高雄14歲少女，因家屬尋人消息震驚全國，引發南北警方全力搜救，讓羅嫌不敢下手，但專案小組查出，少女之所以敢隻身北上和羅嫌見面，除了羅嫌匯出買高鐵票的錢以及手機之外還有一項關鍵的事證。

據了解，羅嫌在聯絡遊說高雄少女北上時，曾對少女出示至少其他多名少女的照片以及匯款紀錄，佯稱「這些學姊都有上來打工，你上來後不會寂寞，有人可一起作伴。」

未料，少女信以為真，獨自買高鐵票搭車北上，被羅嫌囚禁在夾層屋中，所幸獲救。

羅嫌因昨晚拒絕夜間偵訊，被警方留置高雄市刑大拘留室，今天上午被警方提訊，直接押往高雄地檢署，由檢察官複訊中。

▲▼ 有「保全界李宗瑞」之稱專門誘拐少女的嫌犯羅育祥。

▲警方在夾層屋內尋獲平安的高雄少女。（圖／翻攝畫面）
 


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