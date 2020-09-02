小學女副校長「吃光學生剩飯」…同學全程目睹看呆！

▲小學女校長在學生面前，將學生吃剩的早餐通通吃光。（圖／北京頭條微博）

圖文／CTWANT

從小學校就教導學生要愛惜食物，不能浪費，但大陸這名女老師的行為是否符合「愛惜」的精神，則有待商榷。大陸江西省婺源縣高砂小學的女副校長，1日為了教導學生不浪費食物，竟在開學第一天，當著學生的面把學生吃剩下的早餐全部吃光，讓學生都看呆了。

根據《北京頭條》、《科技新報》報導，大陸長江沿岸因受水患及非洲豬瘟疫情影響，導致食品進口量大增；另一方面，食品價格上漲也使大陸經濟難以自新冠肺炎疫情的衝擊中復甦，許多民眾必須將大部分收入用於採購食物，也讓大陸零售業至今仍為負成長。為此，大陸政府開始督促人民不得浪費食物，甚至放話將對浪費糧食者開罰。

▲學生們都看呆了。（圖／北京頭條微博）

而就在暑假結束，學生們才剛重回校園的第一天，這名女副校長似乎為了響應政府規定，提倡不浪費的美德，竟在學生面前把學生吃剩下的麵和油條吃光，讓學生看得目瞪口呆，影片曝光後，也引起大批網友熱烈討論。

有網友認為，為人師表，言傳身教，以此做為開學第一堂課非常有意義；但也有網友不以為然的留言表示，吃學生剩菜還用攝影機錄下來，作秀的成分居多；另外，大部人則不認同該女副校長的做法留言表示，「吃別人吃剩的也不衛生啊」、「倒也不必如此，加強勤儉節約教育就好了」、「教育方式有很多種，需要用這麼不衛生的方式嗎？」、「剩菜剩飯可以教育，但不用這樣吧」、「這校長就不怕傳染病？」、「沒必要當著孩子的面，造成的心理陰影（會很大）啊。」

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