中槍第6天館長站起來了！　傷口照首曝光「腿腫2倍大」　

▲館長在臉書曝光傷口復原狀況，最驚人的是中槍後第6天已能靠著拐杖輔助下床。（圖／翻攝館長臉書）

記者黃君瀚／綜合報導

知名網紅「館長」陳之漢28日凌晨遭人槍擊，挨了3槍身上出現7處彈孔，所幸送醫手術後沒有生命危險。事隔6日，不向命運低頭的館長在臉書上曝光傷口照，腿上大面積的傷口由紗布包著，右腿更腫脹成2倍大，不過最讓粉絲興奮的是人能站起來了！

館長2日下午在臉書貼出一張傷勢照，附上一句幽默的註解和顏文字，「兩倍雞腿 ( • ̀ω•́ )✧痛」。從圖中明顯可見腿上有多處用紗布包紮著傷口，面積之大讓人怵目驚心，其中右大腿更明顯腫脹，約是左腿的2倍大。

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粉絲看館長拿著拐杖下床，紛紛留言盛讚這不可思議的意志力，但也力勸復健不能著急，「中這麼多槍還可以這麼快站起來，佩服」、「回去躺吧！沒2個禮拜不要增加骨頭壓力」、「不要下床走，等等會發炎」、「太猛了，不到一的（個）禮拜就能自行走路」、「這麼快就下床走，太猛太硬漢了吧」、「阿館不要太勉強自己啊，你中三槍耶！」

本站新聞〈館長「神經被煮熟」最新病況曝！〉報導，館長助理小宇負責近日直播工作，透露長庚醫療團隊昨（1）日有探視館長，仍建議不要下床走動，雖然第一天手指嚴重腫脹，但現在已經消了許多，只是目前館長的右手前面4指是沒有知覺，連寫字、吃飯都沒辦法，至於腿部則還是腫脹，比過去大了1倍，需要注射抗生素。

小宇表示，子彈當時是從館長的手肘處穿出，雖然診斷後確認神經沒有太大問題，但子彈溫度極高，穿過去的時候可能會把周圍的神經煮熟，如果狀況沒有好轉，就要再做深入檢查，而過去幾乎天天健身的館長，如今躺在床上動彈不得，還叫助理們準備彈力帶想練練上半身，似乎閒不下來。