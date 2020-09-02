檢察官殺到「館長病房」親自做筆錄　發現槍手單次健身最長4小時

▲檢察官到病房親做製作完館長筆錄。（圖／翻攝自YouTube／寶寶愛館長）



記者陳豐德／新北報導

「館長」陳之漢28日凌晨在成吉思汗林口旗艦店前，遭到劉丞浩連開3槍，險些喪命，近日包含高嘉瑜、黃國昌、柯文哲等人連番前往探訪；新北地檢署承辦檢察官見館長傷勢穩定，1日下午親率書記官前往林口長庚醫院內製作筆錄，目前專案小組仍在清查嫌犯通聯記錄及金流，並釐清與館長結仇的相關黑幫份子是否涉案。

由於懷疑整起案件有幕後指使者，專案小組追查發現，嫌犯劉丞浩在成吉思汗林口店申辦會員後，健身約兩個月期間，每次都特地從內湖住家單獨一人前往，所待的時間從1小時，至3、4小時不等，專案小組懷疑他有可能就是趁此觀察地形及館長上保母車的時間。



除此之外，專案小組正在擴大調閱劉嫌近幾個月的通聯紀錄，對於幕後真凶外界補風抓影，懷疑涉及角頭幫派或海鮮販賣利益，但專案小組目前仍針對成吉思汗台中分館開立尋仇重點追查，除了時間點接近外，也因台中分館的開立擋到太多地方利益。

▼侯友宜探望館長。（圖／翻攝自飆捍臉書）



一位不願具名的專案人員表示：「台中分館開立他（館長）實在惹到太多人，地方勢力錯綜複雜，他一個外來人怎麼跟地頭蛇拚？」由於該場館之前是中部八大行業及黑幫分子的重要據點，館長開店前還收到黑幫警告，但館長卻開直播要市長盧秀燕處理，擋到他人財路，專案懷疑可能因此才被中部黑幫找人修理。

由於館長陳之漢近日轉普通病房後傷勢穩定，警方原本打算等他出院後才製作筆錄，但近日知名人物連連探訪，承辦檢察官特別排開其餘偵訊，1日下午帶著書記館前往林口長庚醫院病房內，跳過警方直接製作館長的筆錄，顯見對此案件之慎重；雖館長也有懷疑的幕後主使，但由於沒有明確事證，目前仍由專案小組持續調閱嫌犯金流，持續追查當中。

▼總統蔡英文請林鶴明私下探視「館長」陳之漢。（圖／館長臉書）



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