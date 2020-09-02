中印衝突傳印軍已佔「關鍵高地」　陸：立即撤回所有非法越線者！

▲中印邊境再爆衝突，傳印軍已佔領關鍵高地。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中印邊境近日再爆衝突，並傳出印軍已佔領了一處「關鍵高地」。對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，敦促印方務必嚴格約束一線部隊，立即停止一切挑釁行動，撤回所有非法越線人員，停止任何導致局勢緊張和復雜化的舉動。

華春瑩2日在例行記者會上指出，今年以來，印方在中印邊界西段多次違反雙方協議協定和重要共識，單方面武力改變現狀，破壞邊境地區和平穩定，導致邊境地區局勢緊張，責任完全在印方，「中方對此保持了極大克制，防止事態不斷擴大。」

▼大陸外交部發言人華春瑩。



華春瑩提到，雙方正通過軍事和外交渠道保持溝通，中方敦促印方務必嚴格約束一線部隊，立即停止一切挑釁行動，立即撤回所有非法越線人員，立即停止任何導致局勢緊張和復雜化的舉動，「希望印方同中方相向而行，認真落實雙方達成的重要共識及簽署的協議協定，為維護邊境地區的和平安寧作出切實努力。」

此外，對於印度官方表示是以「先發制人」的措施，成功阻止了中方改變現狀的企圖，華春瑩強調，印方聲明稱，印軍採取了所謂「先發制人」的行動，中國俗話說「此地無銀三百兩」，印方聲明「不打自招」，充分證明此次事件是印軍非法越線挑釁在先，單方面改變邊境地區現狀在先，違反雙方協議協定和重要共識在先。