碰！暗夜巨響...盜採百年茄苳樹曝光　山老鼠拖板車爆胎被逮

▲山老鼠拖板車破胎遭逮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

賊星該敗！以王姓犯嫌為首的「活體移植」盜樹集團於上(8)月30日深夜11時10分許，載著偷竊而來的百年茄苳樹體積過大，車體（約23公噸）加上樹體（約15公噸，胸徑138公分）重量超載，經過東23線道路時，路面無法承受將近40公噸的重量，導致路面下陷，車胎深陷凹洞，輪圈變形爆胎，由於山區寧靜，爆胎聲響巨大，引起警、林聯合查緝小組注意，前往山區察看當場查獲法辦。

「碰」！驚天巨響、劃破暗夜！台東縣警察局關山分局結合林務局關山、成功工作站、保七總隊第九大隊及泰源派出所組成聯合查緝小組，於上(8)月30日深夜11時10分許，共同查獲由王姓犯嫌為首的「活體移植」盜採百年茄苳樹集團，偷竊途中因茄苳樹體積過大重量過重當場爆胎。

爆胎聲響引起聯合查緝小組之注意，鸞山派出所所長簡文龍隨即率隊循聲前往察看，於現場查緝小組人員驚見樹體上纏勒約兩指粗的藤蔓，且周邊留有軟毛柿等野外山區才有的植物，直覺反應這茄苳樹應該是來自山區，經盤查詢問，犯嫌無法清楚說明茄苳巨木來源，最終深知法網難逃遂坦承犯行。

隨後帶著警、林聯合查緝小組人員前往竊取地點，經核對該區域為國有林地成功事業區第16林班，經帶同警詢全案依森林法及竊盜等罪嫌將王嫌及其他4名同夥依法移送偵辦。

案後查緝小組會將這百年茄苳樹運回台東林管處樹木銀行代保管，由於茄苳巨木不帶土球，若將其回歸山林，恐導致死亡，希冀在台東林管處的細心照料下，救回其寶貴生命，未來也將作為環境教育素材使用。

關山警察分局分局提醒民眾，「警力有限、民力無窮」，山區幅員遼闊，若發現可疑人事物及違法情事請立即報警，警民合作才能共同維護良好的社會治安，且正所謂「人在做、天在看」、「歹路不可行」，查獲該案無疑是給山老鼠一記當頭棒喝，警林聯合查緝小組對各類刑案絕對有信心偵破，也展現「滅鼠專案」殲滅山老鼠的決心！

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▲山老鼠拖板車破胎遭逮。（圖／記者楊漢聲翻攝）