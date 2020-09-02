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獨／19歲嫩妻供出「重要筆電藏密室」　羅育祥慘了！台版N號房關鍵曝

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記者陳凱力、吳奕靖／綜合報導

保全羅育祥略誘高雄未成年少女案仍持續調查，高雄三民二分局人員下午3點多出現在竹東羅宅，其中1名短裙女與1名口罩男進入後約停留2小時，之後疑似羅妻的女生掉包短裙女上車，據悉，此次高雄警方飛車北上是因為羅妻坦承還有關鍵筆電。

▲獨／羅妻供出「還有關鍵筆電」　高雄警直奔竹東密室宅打包帶回。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲羅妻供出，丈夫還有一台秘密筆電，裏頭有重要證據。（圖／記者陳凱力翻攝）

高雄三民二分局人員下午再度出現在保全羅育祥竹東的家，一名身穿黑色短裙套裝的女姓按完大門密碼後，另一名手持A4文件的男子也跟著下車進入屋內，2人大約停留2小時左右；下午5點多，口罩男先步行出門口，待命司機則快速將車輛駛退至與門齊，接著口罩男打開車門，以車門掩護，讓身穿白色連帽外套的女子快速彎腰上車，原先下車的短裙女則未見蹤影。

據了解，白衣連帽女為羅妻，她向檢警坦承知道丈夫還有一台筆電，裏頭有重要的關鍵證據，警方因此火速從高雄殺往竹東密室宅，果然在屋內尋獲，隨後在員警的掩護下，羅妻快速上車離開。

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