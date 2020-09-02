趁花火節扮「蜘蛛俠」偷價值20萬金條　太熱偷開冷氣「這一按」栽了

▲男子看花火節順便找當蜘蛛俠偷20萬金條，太熱按冷氣「指紋」露餡了。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

新北市1名慣竊，到大稻埕花火節看煙火，看完後還到萬華一處民宅行竊，竊嫌充當「蜘蛛人」攀爬闖空門，但因怕熱所以沒戴手套偷開冷氣，最後屋主返家發現報警，警方透過指紋比對逮捕嫌犯。

警方調查，40歲的莊姓男子，在29日晚上時分，趁大稻埕舉辦花火節時攀爬民宅外牆，闖入民宅內搜刮，偷走20萬的金條，還盜刷屋主信用卡，遭警方逮捕後依竊盜罪嫌送辦。

▲警方在1日逮捕嫌犯，並起出犯案時的衣服、鞋子（左），另外還盜刷3千元買褲子。（圖／記者邱中岳翻攝）

屋主向警方表示，當天返家後發現家門遭反鎖，找來警消破門後，發現屋內竟然被搜刮，最後看到門窗被破壞，家中金條以及貴重物品失蹤，才發現遭嫌犯闖空門。

屋主返家後，發現家中冷氣沒關，警方依據屋主說法，採集了冷氣上的指紋比對，發現與莊姓嫌犯比對吻合，1日在中和區民治街逮捕莊姓嫌犯，並起獲犯案的鞋子。

莊姓嫌犯從門窗攀爬進入後，先將大門反鎖，以免屋主返家時才有時間逃脫，且不但偷走金條之外，還拿著屋主的信用卡盜刷，花3千元添購新衣服。

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