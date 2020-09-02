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嫁了才知夫是狼！淫保全靠老招「追到19歲嫩妻」　4個月婚姻生變

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▲▼高雄少女案，羅姓主嫌妻子。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警方登門搜查透天厝時，還是羅姓主嫌妻子開的門。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

曾2度性侵未成年少女、遭判刑10年定讞的色保全羅育祥（31歲）此次捲入高雄少女失聯案，更夥同2名好友一同犯案，詳細案情曝光後引起全台輿論譁然。值得注意的是，羅嫌似乎對年幼的少女情有獨鍾，時常透過網路「尋找獵物」，就連結婚才4個月、年僅19歲的嫩妻都是透過網路交往結識，但羅妻婚後得知枕邊人竟是性侵少女的淫狼，對丈夫的態度生變，一度想要結束這段婚姻。

檢警調查，羅嫌107年度時擔任某保全公司區經理，負責面試招聘業務，但羅卻利用職務之便，在各大人力銀行搜尋急欲尋求打工機會的未成年少女，並以「面試打工」為由邀約2名國中女生見面，隨後將動物性麻藥投入飲品中讓少女飲下，再趁機性侵得逞，還以手機錄下自己的獸行。台北地院日前審理，羅嫌遭判處有期徒刑10年，因羅事後未上訴，因此判決結果已於8月31日定讞。

羅嫌在性侵2少女後，今年初北院考量羅嫌已與被害人達成和解，因此裁定5萬元交保，不料羅重獲自由後竟又故技重施，犯下這起震驚全台的高雄少女案。警方事後調查，發現羅嫌已經結婚，妻子竟還小他整整12歲，今年僅19歲，相當年輕。

警方指出，羅妻是雲林人，17歲那年同樣透過網路結識羅嫌，當時羅也稱要介紹工作，雙方相談甚歡進而交往，4個月前才剛剛結婚；未料婚後羅妻發現枕邊人官司纏身、竟是性侵少女的淫狼，夫妻感情也由此生變，2人關係逐漸疏遠，羅妻更一度想要結束這段婚姻。

此次高雄少女案，少女遭羅嫌誘拐後囚禁在竹東透天厝4樓密室中，由於羅妻也住在該棟4樓房間，7月時又曾通報丈夫失蹤，且密室暗門需要透過外力關上，因此警方懷疑羅妻早已知情，甚至協助羅嫌犯案，但經過深入調查後，目前仍未查獲具體事證，因此現僅將羅妻列為關係人，全案正進一步調查釐清中。

▼羅妻婚後才知丈夫竟是性侵未成年少女的淫狼。（圖／翻攝PTT）

▲▼高雄少女失蹤，羅姓保全涉有重嫌，曾有2次性侵前科。（圖／翻攝PTT）

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