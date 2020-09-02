羅姓保全「前案宣判前5個月置產竹東」　無地緣關係+加蓋密室疑點多



▲外界懷疑，羅母在兒子宣判重刑前置產在無地緣關係的竹東，可能是為了幫他躲避刑責。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

高雄14歲少女失蹤案終於在1日告一段落，有媒體2日再回到囚禁少女的竹東透天，意外發現羅男轎車有移動狀態，王男居住的1樓雖不見人影，但電腦卻開著，也猜測，兩人可能已經回到竹東。此外，羅育祥於2018年犯案後，案經約2年審理，羅母卻在今年7月宣判前的5個月置產竹東供兒子媳婦居住，還另闢密室，也引發外界懷疑，是否用此躲避刑責。

1日傳出少女被發現於竹東羅宅後，社區開始出現大批媒體守候，還有多台SNG車駐守，當地居民多次打電話報警驅離，而羅宅內的租客也拒絕開門受訪，不過仍有媒體拍攝到羅宅一樓的隔局。

▲羅育祥2018年犯下誘姦未成年少女等重罪，案經審理，在今年7月判刑10年。（圖／記者張榮恩攝）



這棟獨棟豪宅位於竹東鎮的新型社區內，完工約5年左右，市值在1000萬上下，為雙排連棟建築，羅育祥所居住的就是最尾間的透天；整棟透天被分成5個房間，王男居住一樓，羅氏夫妻則住在四樓設有密室的房間。

眼尖的媒體還發現，原本王男居住的一樓，電腦被開機，昨日床上原本的小說不見了，窗邊有飲料瓶，甚至外傳是羅氏夫妻的轎車都有移動跡象，因此懷疑王男與羅妻可能已經回到竹東宅。

▲另外增建天花板密室，是否為逃避刑責，引發外界討論。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過，令外界疑惑的是，這棟透天厝目前仍在羅母的名義下，單親的羅母在新北經營服飾店，平日與羅育祥的工作與生活皆以台北市、新北市為主，也非竹東在地人，以往外地人到新竹投資房產，考量生活機能好、易脫手、後勢漲幅大，投資標的多以竹科周邊為首選，而竹東地區因就業機會相較竹科周邊較少，相對外來人口也少，因此置產多為土生土長的竹東人，為何一個一個外地人，沒有地緣關係又非投資，還在兒子犯下重大刑案的宣判前置產竹東、還改良一間有床有浴室的「天花板密室」，也讓人懷疑動機不單純。

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