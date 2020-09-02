LIVE／開放美豬牛、捷克議長訪台後　蔡英文首次上火線受訪

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文日前宣布放寬美豬、美牛進口，掀起藍營的嘲諷，而這幾天捷克議長韋德齊（Miloš Vystrčil）訪團抵台，也引起對岸不滿，掀起各式政治議題。對此，蔡英文2日下午出席民進黨中常會前，於1時30分接受媒體時事訪問，屆時《ETtoday新聞雲》將全程直播。

▲總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（資料照／記者李毓康攝）



針對美牛、美豬進口的議題，蔡英文團隊掌握三大主軸，第一，美中貿易與疫情衝擊下，全球供應鏈正在重組，台灣不能錯失良機。第二，由於這項決策，勢必會被在野黨嘲諷，蔡英文在打臉過去的自己，因此「食品安全」評估上，需要有所依據。最後，則是台灣豬農的生計，要如何配套？

因此，蔡英文在確定這三大條件到位之後，隨即宣布放寬美豬、美牛的進口，但由於這與過去在野時期的民進黨立場相左，面臨排山倒海在野黨的嘲諷與攻擊。

除此之外，這幾天捷克訪問團來台，由於捷克議長韋德齊位階僅次於總統，本次訪問是過去31年來最高層級。特別的是，韋德齊在立法院發表演說時，他以1963年美國總統甘迺迪著名演講「我是柏林人」，向柏林人民、自由最高價值表示支持。如今，他也用相同的方式向台灣人民表示支持，用中文表達「我是台灣人」，勉勵台灣人以民主的勇氣，戰勝對極權的恐懼，引起全場立委起立歡呼。

對於美豬、美牛進口，以及捷克訪團抵台掀起對岸不滿等政治議題，蔡英文下午1時30分主持民進黨中常會前，將接受媒體時事訪問，《ETtoday新聞雲》則會進行全程直播。