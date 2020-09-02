華碩ROG新品齊發！　帶來全新ROG顯示卡、螢幕、電競週邊

▲華碩ROG新品齊發。（圖／ROG提供）

記者姚惠茹／台北報導

華碩遊戲玩家共和國（ROG）今（2）日舉辦Meta Buffs線上發表會，推出全新系列電競裝備，包括全新的ROG Strix GeForce RTX 30系列顯示卡、ROG Swift PG329Q、ROG Swift 360Hz PG259QN和ROG Swift 360Hz PG259QNR電競螢幕，以及電競週邊等新品。

▲華碩ROG Strix GeForce RTX3090顯示卡。（圖／ROG提供）

1.ROG Strix GeForce RTX 30 系列顯示卡

實現前瞻散熱設計，支援NVIDIA Ampere架構，搭載全新金屬導流罩具備三組針對特殊用途調校的Axial-tech軸向式風扇，中心風扇採用全高環形密封環設計和13片扇葉，提供增強向下氣壓以帶動更多氣流通過散熱鰭片，並到達GPU散熱器底座。

為達到優異冷卻效能，全新ROG Strix顯示卡採用2.9插槽寬度設計，並將熱量從晶片裡釋出並傳導至散熱器中，散熱底座採用MaxContact技術進行精密加工，讓散熱器表面與GPU晶片的接觸面增加2倍，進而有效轉移熱度，預計9月中陸續在台灣上市。

ROG Strix顯示卡採用Super Alloy Power II供電技術，並結合ROG獨家先進的Auto-Extreme全自動製程，提供Ampere GPU最穩定的運作環境，同時包括FanConnect II接頭，可根據CPU和GPU溫度調整PWM風扇，為嚴苛的3D 任務和運算工作負載提供額外的進氣或排氣功能。

ROG Strix顯示卡正面擁有全新設計，不僅可以使用Armory Crate軟體公用程式來自訂可編程的RGB元件，而且配備的強化金屬框架也完整提供多一層耐用保障，而且顯示卡背面配置擁有排氣孔的金屬背板，全新設計可讓熱空氣流向機殼散熱風扇，避免回流GPU散熱器，進而影響效能。

▲華碩ROG Swift 360Hz PG259QN電競螢幕。（圖／ROG提供）

2.ROG Swift 360Hz（PG259QN與PG259QNR）電競螢幕

主打世界上最快速的電競螢幕，更新率高達360 Hz，每秒畫格相較於240 Hz電競螢幕多出高達50%，讓遊戲玩家在電競賽事中盡享優勢，24.5吋FHD (1920 x 1080)螢幕採用Fast IPS面板技術，螢幕中的液晶轉速較傳統IPS面板快速高達四倍，而灰階至灰階(GTG)回應時間可達到疾速1毫秒。

ROG Swift 360Hz相容於HDR10，色彩和亮度超越一般螢幕，賦予遊戲玩家極致逼真的影像效果，內建NVIDIA G-SYNC處理器，提供可變更新率(VRR)範圍和可變加速驅動技術，沒有破圖、畫面卡頓或輸入延遲的情形。

ROG Swift 360Hz PG259QNR內建NVIDIA Reflex Latency Analyzer可偵測連線週邊設備和系統的延遲，遊戲玩家可透過分析儀檢視裝置到螢幕的延遲，該分析儀與NVIDIA認證週邊裝備和裝有NVIDIA GPU的電腦連線後，可讓玩家透過NVIDIA GeForce Experience應用程式即時檢視所有相關數據。

Reflex Latency Analyzer是一款全新革命性的系統延遲測量工具，已內建在新的ROG Swift 360Hz PG259QNR NVIDIA G-SYNC Esports螢幕中，可以檢測到來自滑鼠的動作，然後測量螢幕上變化所需的反應時間，提供對鼠標、PC和螢幕性能更完整的數據掌握。

▲華碩PG329Q電競螢幕。（圖／ROG提供）

3.ROG Swift PG329Q 電競螢幕

全球首款NVIDIA G-SYNC Compatible，具有可變加速驅動(Variable Overdrive)技術的32吋(2560 X 1440) 175 Hz電競螢幕，具備Fast IPS面板技術，螢幕中的液晶轉速比傳統IPS面板快速高達四倍，透過1 ms灰階到灰階反應時間，提升畫面清晰和解決動態模糊問題。

量子點技術搭配出廠預先校準色彩，VESA DisplayHDR 600認證，可支援高達DCI-P3 98%和sRGB 160%寬廣色域，實現驚人的色彩真實度，華碩 Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync)技術可消除動作模糊但不犧牲動態更新率，自訂的可變加速驅動功能，可以動態調整液晶反應速度並同時支援完整的更新率範圍。

▲華碩ROG Strix XF 120系統散熱風扇。（圖／ROG提供）

4.ROG Strix XF 120系統散熱風扇

全能型120mm 4針腳脈衝寬度調變(PWM)散熱風扇，經測試驗證可在各種效能要求下提供絕佳的散熱與靜音體驗，其最大風量為每分鐘62.5立方呎(CFM)，最大風壓為3.07 mm H2O，可靈活應用於高阻抗風壓需求的水冷散熱器或低阻抗氣流導向的機殼散熱。

▲華碩ROG Rapture GT-AXE11000電競路由器。（圖／ROG提供）

5.ROG Rapture GT-AXE11000電競路由器

華碩再推出全球首款WiFi 6E路由器ROG Rapture GT-AXE11000，提供更高頻寬和6GHz的160 MHz頻道，採用三頻設計以及802.11ax WiFi 6E標準，支持高達11,000 Mbps速度，並具有WAN聚合功能，讓WAN速度高達2 Gbps。憑藉4x4 WiFi 6和每秒2.5 Gbps的LAN連接埠，有線和無線網路都可以達到超越1 Gbps的速度，實現真正multi-gigabit效能。

WiFi 6E技術利用新開放的5925-7125MHz頻段中最新可用的射頻頻譜，可使用的總頻寬是目前5170-5815MHz頻段的三倍，該技術也為現有的WiFi 6標準增加7個額外的160 MHz頻道，可藉此降低延遲，並專供WiFi 6E裝置使用，以保持速度不受傳統設備影響。

▲華碩ROG Strix Scope RX鍵盤。（圖／ROG提供）

6.ROG Strix Scope RX鍵盤

首款全新配備ROG自有鍵盤軸 – ROG RX紅軸機械光軸的RGB電競鍵盤，採用火山口結構軸體設計，搭配RGB LED單顆按鍵背光，使正面字符及四個側邊均勻受光，提供絢麗燈效，每個鍵軸的獨特設計近乎零反彈跳延遲，火山口結構軸體和X型穩定器提供平衡、無晃動的鍵擊體驗，最高可達1億次按鍵敲擊具備極高耐用性。

▲華碩ROG Keris Wireless滑鼠。（圖／ROG提供）

7.ROG Keris Wireless滑鼠

輕巧靈敏僅79克的三模無線電競滑鼠，在長時間遊戲時可提供更高的握持舒適性。專為職業玩家而設計，ROG與海外職業電競團隊經過六個月的密切合作開發和多項原型測試，ROG Keris Wireless為遊戲玩家帶來完美的滑鼠型態。

▲華碩ROG Delta S耳機。（圖／ROG提供）

8.ROG Delta S耳機

採用領先業界Quad DAC 四核心技術的Hi-Fi級ESS 9281 CODEC晶片，也是首款採用Master Quality Authenticated(MQA)的電競耳機，MQA技術能夠提供錄音室等級的音訊檔案、保留原始錄音每個細節以及無可挑剔的清晰細膩音質。

▲華碩ROG Scabbard II滑鼠墊。（圖／ROG提供）

9.ROG Scabbard II滑鼠墊

加大型電競滑鼠墊，可提供充裕空間放置鍵盤、滑鼠和其他電競裝備，成為玩家縱橫電競賽事的理想利器，具備軍用級奈米塗層，可防水、防油和防塵，帶來最佳的滑鼠運行表面，並具有高滑順、抗磨損、窄縫邊緣和防滑橡膠底座等特點，更是玩家在電競配備裡的關鍵選擇。