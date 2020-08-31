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華碩5G旗艦機ZenFone 7開箱　全新翻轉三鏡頭動手玩

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲翻轉三鏡頭！華碩發表ZenFone 7 / 7 Pro　預計9月1日上市開賣。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩ZenFone 7翻轉三鏡頭可以直接當自拍鏡頭使用。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

華碩（ASUS）5G旗艦機ZenFone 7 / 7 Pro即將在9月1日開賣，延續上一代ZenFone獨有的180度翻轉式相機，並全新升級翻轉前後三鏡頭，而《ETtoday新聞雲》記者搶先拿到ASUS ZenFone 7做開箱來動手玩玩看。

▲華碩5G旗艦機ZenFone 7開箱　翻轉三鏡頭動手玩。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩5G旗艦機ZenFone 7開箱的盒裝內容物。（圖／記者姚惠茹攝）

記者這次拿到的是ASUS ZenFone 7漸層新色「宇曜黑」，盒裝內容物包括Type-C傳輸線、充電器、透明保護殼、Active Case抗震手機殼，並隨附一組30W快速充電器，而ASUS ZenFone 7 Pro的外觀設計幾乎完全相似，僅差在後者配備OIS光學防手震，以及高通S865+ 5G處理器。

▲華碩5G旗艦機ZenFone 7開箱　翻轉三鏡頭動手玩。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩5G旗艦機ZenFone 7的翻轉三鏡頭。（圖／記者姚惠茹攝）

華碩ZenFone 7 / 7 Pro延續上一代ZenFone獨有的180度翻轉式相機，兩者皆配備全新升級翻轉前後三鏡頭，包含6400萬畫素廣角主鏡頭、可支援近達4公分微距攝影的1200萬畫素超廣角鏡頭和最高達12倍數位變焦的望遠鏡頭。

▲華碩5G旗艦機ZenFone 7開箱　翻轉三鏡頭動手玩。（圖／記者姚惠茹攝）

▲ASUS ZenFone 7內置專業相機功能。（圖／記者姚惠茹攝）

華碩ZenFone 7 / 7 Pro搭配強大的相機模組，配備8K 30 fps高畫質錄影，並搭載電子防手震技術(EIS)，更具備高達4K UHD的超廣角錄影，並加入全新角度感測器，可以更精確控制翻轉角度，記憶最常使用的三個翻轉位置，快速切換角度進行拍攝。

▲攝影師小林賢伍使用ASUS ZenFone 7 Pro拍出讓世界都驚豔的「抹茶山」照片。（圖／華碩提供）

▲攝影師小林賢伍使用ASUS ZenFone 7 Pro拍出的「抹茶山」照片。（圖／華碩提供）

為了滿足攝影愛好者的需求，ASUS ZenFone 7系列內裝專業相機功能，可以快速設置光圈、快門、ISO感光度，依照個人攝影喜好拍出更專業的好照片，像是華碩就請到攝影師小林賢伍使用ASUS ZenFone 7 Pro拍出讓世界都驚豔的「抹茶山」照片。

▲華碩5G旗艦機ZenFone 7開箱　翻轉三鏡頭動手玩。（圖／記者姚惠茹攝）

▲ASUS ZenFone 7機身右側配置一鍵，整合電源、指紋辨識、智慧快捷。（圖／記者姚惠茹攝）

ASUS ZenFone 7系列主打5G旗艦機，支援5G + 4G雙卡雙待，提供台灣5G全頻段服務，並移除上一代的智慧快捷鍵，特別在機身右側將電源鍵結合指紋辨識器與智慧快捷鍵功能，做到一鍵多工，而且同時支援5組指紋資料。

▲華碩5G旗艦機ZenFone 7開箱　翻轉三鏡頭動手玩。（圖／記者姚惠茹攝）

▲ASUS ZenFone 7使用「電池保養功能」。（圖／記者姚惠茹攝）

華碩這次推出的ASUS ZenFone 7系列同樣主打大電量，配置5,000mAh的電池，支援30W有線快充，其中最特別的就是華碩推出「電池保養功能」，分別有低速充電、排程充電等模式，還可以自訂充電上限，維持電池使用在最佳化。

▲翻轉三鏡頭！華碩發表ZenFone 7 / 7 Pro　預計9月1日上市開賣。（圖／記者姚惠茹攝）

▲華碩發表ZenFone 7系列預計9月1日上市開賣。（圖／記者姚惠茹攝）

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