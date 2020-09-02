屁孩狠嗆「館長老婆會被處理」！能仁家商急發聲明...案情大逆轉

▲館長傷勢趨穩，目前已經轉往普通病房。（圖／翻攝館長YouTube）

記者曾羿翔／綜合報導



館長陳之漢28日凌晨遭到槍擊送醫，有位蔡姓網友事後開嗆「館長老婆明天會被處理」引發關注後道歉，沒想到面對其他網友狂酸，該名蔡姓網又怒嗆，「我是能仁家商XX科的學生，麻煩打電話過來學校讓我退學，我要教訓」。對此，能仁家商近日急發聲明回應。

「能仁家商官網」臉書專頁PO出聲明公告，對於陳之漢先生事件本校說明為以下，第一點為「查證本校並無網路上自稱能仁家商ＸＸ科蔡ＸＸ同學的入學紀錄」；第二點為「本校近五年亦無同名同姓的畢業校友」。



文末還指出，能仁家商與新店警分局確認，並作以上2點說明，知悉此人並非本校學生或校友，網路流言自與本校無干。敬請誤解的各方可以把對本校批評的過激言論收回。感謝各界及校友們的關心，謝謝大家！

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▲蔡姓網友曾放話「館長老婆會被處理」、「明天保證被強灌藥開直播」。 （圖／翻攝PTT）

底下有網友就發問，「不用提告嗎？」能仁家商則回應，感謝校友對學校的支持，針對各種不實辱罵他們保留法律追訴權。不過也有網友提出不同看法，「會不會學籍申報當時不是此姓名？」

據了解，蔡姓網友在道歉後又嗆，「我做了壞事道歉一下，就要原諒我甚至給我機會，人生僅一次，殺死人了道歉一下就洗白，一群死聖母；我是能仁家商流行ＸＸ科的學生，麻煩打電話過來學校讓我退學，我要教訓！」



針對館長槍擊案，新北市警局成立專案小組偵辦，追查槍手劉丞浩幕後指使者究竟是誰，而館長傷勢趨穩，目前已經轉往普通病房，許多知名人士紛紛前往探望，包括侯友宜、柯文哲、黃國昌、高嘉瑜。

▼高嘉瑜前往病房探望館長並唱歌。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

