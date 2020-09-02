槍擊館長嫌沒付錢「打99通電話」請律師　事務所：基於道義

▲槍殺館長兇嫌劉丞浩所委任的律師事務所表示，「基於道義」才接受委任。（圖／翻攝自東森新聞YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

館長遭到槍擊後，首度透過錄影發聲就指出，質疑23歲槍手劉丞浩背後遭人指使買凶殺人。但事實上劉丞浩不但無業，到目前為止也沒有支付任何費用給律師，但是接受委託的事務所卻表示，「基於道義」才接受委任。

劉丞浩曾經透過朋友，詢問遭館長提告性騷擾案，所以有了律師電話，通常涉及5年以上重罪，委託費行情價10~15萬，可能視案情複雜度獲案主經濟情況加碼，一般律師陪偵費每小時5000，受過司法官訓練可到1萬。

根據《東森新聞》報導，接受委任的律師事務所所長翁偉倫表示，他（劉丞浩）打了99通給郭律師，當下覺得沒有立即幫他去處理、去協助他的話，覺得不夠道義，因為他有點求助無門，「他手上可能只有我們的電話」。

▲事務所方面強調，相關費用不會找其他人代墊。（圖／翻攝自東森新聞YouTube）



翁偉倫強調，覺得當下不是錢的問題，從上周五之後，就常跟郭律師講，這筆可能變呆帳，劉丞浩的媽媽還是阿嬤有生病，等於是家境兩頭燒的情況，所以還是當下先處理家裡比較嚴重的問題，目前還沒正式談委任費用，但這筆錢不會找其他人代墊。

翁偉倫說，「為什麼要幫他付這一筆錢，一定背後有些目的，目的是什麼，我們很難去探究。」

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