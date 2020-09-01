館長台中店吸600館粉排隊！市府曝「未核准竣工」：試營運也不行

▲成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館1日中午開始開放民眾參觀。（圖／記者白珈陽攝）

記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

「館長」陳之漢斥資2億打造成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館，雖然他因受到槍擊，仍躺在醫院治療中，但台中旗艦館仍照常於1日中午12時開放民眾參觀，現場擠滿「館粉」到場支持。但台中市政府都發局卻表示，該健身房仍沒有核准竣工，不能開放營業！

雖然館長陷入槍擊疑雲，但管粉的熱情卻絲毫沒有消退，約有600名粉絲為了限量T恤、外套，頂著烈日在台中館外排隊等待，現場分為兩區，分別為會員3年制及2年制，業者則是在現場發放號碼牌。為避免現場出現突發狀況，也有警力進駐維持秩序。

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▲館粉在成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館前排隊等待。（圖／記者白珈陽攝）

台中市政府都市發展局表示，成吉思汗健身俱樂部原址是尊龍KTV，早在1999年取得使用執照，如今健身房要變更使用，目前已知內部已完成變更設計，並在8月28日向市府提出「掛件申請建築物變更使用執照竣工」送件，大約1個月左右會派人前往察看，如果沒問題即可核准，因此「尚未取得竣工核可前，不得營運，包括試營運」，目前只能參觀，導覽，要營運最快也要一個月後。

台中市政府運動局表示，會密切注意健身房和消費者之間的定型化契約問題，包括退費等爭議。對此，業者則表示，1日到15日是開放參觀，「並無開放營業」，館方早已預留「市府審核期」，11月1日才要試營運。

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